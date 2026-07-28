Romania điều tiêm kích giám sát UAV xâm nhập không phận

Bộ Quốc phòng Romania mới đây cho biết, đã điều hai tiêm kích F-16 xuất kích sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập không phận nước này trong thời gian ngắn rồi quay trở lại Ukraine, giữa lúc căng thẳng giữa Bucharest và Moscow tiếp tục gia tăng.

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Romania. Nguồn: Getty Image.

Theo thông báo, hai tiêm kích F-16 cất cánh từ Căn cứ Không quân số 86 tại Fetesti sau khi hệ thống giám sát phát hiện mục tiêu bay vượt biên giới vào không phận Romania. Chiếc UAV sau đó rời lãnh thổ Romania và hướng về Ukraine. Ít phút sau, khu vực mà UAV bay tới tại Ukraine ghi nhận nhiều tiếng nổ.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi sự cố liên quan đến UAV xâm phạm không phận Romania. Trước đó một ngày, Không quân Romania đã bắn hạ một UAV trên vùng biển thuộc chủ quyền nước này ở Biển Đen sau khi thiết bị bay xâm nhập trái phép. Chỉ trong ba ngày cuối tuần qua, Romania đã ghi nhận ba vụ UAV xâm phạm không phận tại các khu vực gần biên giới với Ukraine.

Sau các vụ việc liên tiếp, Bộ Ngoại giao Romania đã triệu Đại sứ Nga tại Bucharest Vladimir Lipayev, đồng thời tuyên bố một nhân viên Đại sứ quán Nga là người không được hoan nghênh và yêu cầu rời khỏi Romania trong vòng 5 ngày. Bucharest cho biết đây là biện pháp đáp trả trước các vụ UAV xâm phạm không phận của một quốc gia thành viên NATO.

Các mảnh vỡ UAV bị bắn rơi trên lãnh thổ Romania được trưng bày tại Bộ Ngoại giao Romania ở Bucharest, Romania. Ảnh: Reuters.

Giới chức Romania cũng cho biết đã trưng bày các mảnh vỡ của chiếc UAV bị bắn hạ hôm 24/7 và kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây là UAV Shahed do Nga sử dụng.

Phản ứng trước động thái trên, Đại sứ quán Nga tại Romania bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định Moscow “chưa bao giờ và sẽ không bao giờ” chủ đích đưa UAV tấn công lãnh thổ Romania. Phía Nga cho rằng Bucharest chưa đưa ra được bằng chứng xác thực về nguồn gốc của các UAV, đồng thời cáo buộc Romania sử dụng các vụ việc này để biện minh cho việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và mở rộng các hoạt động phòng không gần biên giới.

Đại sứ quán Nga cũng cảnh báo Romania không nên tiếp tục làm gia tăng căng thẳng với Moscow, cho rằng việc tăng cường các biện pháp phòng không và hỗ trợ Kiev có thể khiến Bucharest bị xem là tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, AP.