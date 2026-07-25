Romania lần đầu bắn hạ UAV xâm phạm không phận

Romania mới đây thông báo, một tiêm kích F-16 của nước này đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) sau khi phương tiện này xâm nhập không phận. Đây là lần đầu tiên Romania thực hiện hành động này kể từ khi xảy ra hàng chục vụ UAV xâm phạm không phận liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine. Vụ việc làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột Nga - Ukraine lan sang lãnh thổ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Máy bay F-16 Falcon của Romania. Ảnh: ap.org

Theo Tổng thống Romania Nicusor Dan, chiếc UAV bị bắn hạ vào khoảng 11 giờ (giờ địa phương) ngày 24/7, sau khi đi vào không phận nước này. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định toàn bộ diễn biến của vụ việc.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết UAV bị bắn hạ gần thị trấn Padina, hạt Buzau, miền Đông nước này. Trước đó, hệ thống radar đã phát hiện mục tiêu vào khoảng 9 giờ 30, khi thiết bị bay ở khu vực cách thành phố cảng Sulina trên bờ Biển Đen khoảng 20 km về phía Đông.

Để ứng phó, Romania đã điều động hai tiêm kích F-16 cùng hai máy bay Eurofighter Typhoon của Italy đang tham gia nhiệm vụ tuần tra trên không của NATO tại Romania. Một chiếc F-16 đã phóng tên lửa không đối không bắn hạ mục tiêu trên khu vực không có người sinh sống.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Romania, Tướng Gheorghita Vlad, cho biết giới chức vẫn chưa xác định được nguồn gốc cũng như mục đích của UAV và cuộc điều tra đang được tiến hành. Tuy nhiên, ông cho biết phi công nhận định bằng quan sát trực quan rằng thiết bị này có đặc điểm giống UAV tự sát Shahed do Iran thiết kế, loại phương tiện Nga thường sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Ông nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra kết luận chính thức.

Romania có đường biên giới dài khoảng 650 km với Ukraine và đã ghi nhận nhiều vụ UAV xâm phạm không phận kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, đặc biệt trong các đợt tấn công nhằm vào các cảng của Ukraine trên sông Danube.

Theo truyền thông quốc tế, vụ việc mới nhất tiếp tục làm dấy lên quan ngại về nguy cơ chiến sự vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine, trong bối cảnh Romania và một số quốc gia thành viên NATO ở sườn Đông liên tục ghi nhận các vụ UAV xâm nhập không phận trong thời gian qua.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Al Jazeera