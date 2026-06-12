Romania đề nghị Ukraine gắn cơ chế tự hủy cho UAV trên biển

Bộ trưởng Quốc phòng Romania, ông Radu Miruta, đã kêu gọi Ukraine lập trình cho các thiết bị không người lái trên biển có khả năng tự hủy nếu chúng đi chệch hướng và xâm nhập vào vùng lãnh hải của Romania.

Một thiết bị không người lái trên biển Magura của Ukraine được trưng bày tại Kyiv vào tháng 5 năm 2025. Ảnh: Getty Images.

Quan chức này đưa ra nhận định sau khi một tàu mặt nước không người lái (UAV trên biển) của Ukraine trôi dạt và phát nổ tại cảng Constanta trên Biển Đen của Romania hôm 5/6, trong khi hai chiếc khác phát nổ trên biển cách thành phố khoảng 145 km về phía đông. Hải quân Ukraine đổ lỗi cho việc Nga gây nhiễu tín hiệu là nguyên nhân dẫn đến các sự cố này.

Phát biểu trên kênh truyền hình TVR ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Romania, ông Radu Miruta cho biết: “Các thiết bị không người lái trên biển hoàn toàn có thể được lập trình để khi mất quyền kiểm soát, chúng không thể đi vào vùng lãnh hải Romania và sẽ tự hủy khi ở cách bờ biển 12 hải lý”. Ông nhấn mạnh: “Đây nên là tính năng mặc định được tích hợp trong hệ thống ngay từ thời điểm thiết bị được hạ thủy”.

Ukraine đã sử dụng các thiết bị không người lái trên biển để tấn công các tàu chở dầu, tàu hàng và phà có liên hệ với Nga trên Biển Đen. Trong một số trường hợp, các phương tiện không người lái chở đầy chất nổ đã trôi dạt vào bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Bulgaria. Bên cạnh đó, trong những tháng gần đây, nhiều thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine cũng đã rơi xuống lãnh thổ các quốc gia Baltic và Phần Lan.

Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này, cho rằng các hành động đó gây ra “những rủi ro nghiêm trọng đối với hoạt động hàng hải, tính mạng con người, tài sản và an toàn môi trường trong khu vực”. Ảnh: AFP.

Đầu tháng này, một tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công và đánh chìm gần bán đảo Crimea, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Ngày 5/6, các thiết bị không người lái trên biển đã tấn công hai tàu chở hàng trên biển Azov, làm bốn công dân Azerbaijan có mặt trên tàu thiệt mạng. Moskva cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc. Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này, cho rằng các hành động đó gây ra “những rủi ro nghiêm trọng đối với hoạt động hàng hải, tính mạng con người, tài sản và an toàn môi trường trong khu vực”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đã có ít nhất 11 vụ việc được xác nhận liên quan đến các thiết bị không người lái của Ukraine trên lãnh thổ NATO trong ba tháng qua. Theo bà, việc các quốc gia phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev đồng nghĩa với việc họ đang thực hiện hành động mà bà gọi là “tự gây tổn hại về mặt chính trị” đối với chính mình.

Thanh Vân