Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với StaBOO Holding AG về dự án ván tre ép

Sáng 12/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty StaBOO Holding AG (Thụy Sĩ) về tình hình triển khai dự án Nhà máy ván tre ép OSB StaBOO Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty StaBOO Holding AG.

Tại buổi làm việc, ông Markus Paul Bard, Chủ tịch HĐQT Công ty StaBOO Holding AG cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã dành thời gian tiếp, làm việc với doanh nghiệp; đồng thời cho biết: StaBOO Holding AG là tập đoàn của Thụy Sĩ, đã phát triển công nghệ được cấp bằng sáng chế để sản xuất ván công nghiệp chất lượng cao từ tre, hướng tới thay thế các sản phẩm ván gỗ truyền thống.

Ông Markus Paul Bard, Chủ tịch HĐQT Công ty StaBOO Holding AG phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện công ty đang triển khai xây dựng Nhà máy ván tre ép OSB StaBOO Thanh Hóa có quy mô hơn 26 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.200 tỷ đồng, công suất 225.000 m3 sản phẩm/năm, được khởi công xây dựng vào tháng 5/2025.

Dự án sử dụng máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại của châu Âu, có quy mô, công suất thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tiêu thụ khoảng 1.000 tấn tre nguyên liệu mỗi ngày.

Vùng nguyên liệu được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 200.000 ha tại tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ. Riêng tại Thanh Hóa, doanh nghiệp dự kiến liên kết với khoảng 1.000 hộ gia đình, ký hợp đồng thu mua dài hạn với mức giá phù hợp, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Đại diện StaBOO Holding AG khẳng định: Công ty không xuất khẩu tre nguyên liệu thô, mà thực hiện chế biến ngay tại Thanh Hóa, qua đó tạo việc làm, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Công ty cũng đặc biệt quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu đạt chứng chỉ FSC nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường lớn tại châu Âu và Bắc Mỹ, góp phần gia tăng giá trị cây tre và thu nhập cho người trồng.

StaBOO Holding AG mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa trong quá trình triển khai dự án, nhất là việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện để nhà máy sớm hoàn thành và đi vào vận hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn công tác của Công ty StaBOO Holding AG tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trân trọng cảm ơn StaBOO Holding AG đã tin tưởng, lựa chọn Thanh Hóa để đầu tư; đồng thời đánh giá cao uy tín của tập đoàn và công nghệ sản xuất ván tre đang được thị trường quốc tế quan tâm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp trao đổi cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án để tỉnh kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ. Tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đi vào hoạt động.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho biết: Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu, bảo đảm nguồn lao động và các điều kiện cần thiết để mở rộng sản xuất. Đồng thời, mong muốn StaBOO tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động, gắn bó lâu dài với Thanh Hóa và giới thiệu thêm các nhà đầu tư, đối tác quốc tế đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa.

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