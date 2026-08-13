Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm TikTok trên thiết bị của Chính phủ liên bang

Chính quyền Mỹ đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng ứng dụng chia sẻ video TikTok trên các thiết bị của chính phủ liên bang, cho rằng những thay đổi trong cơ cấu sở hữu và hoạt động của TikTok tại Mỹ đã làm giảm các nguy cơ liên quan đến an ninh quốc gia.

Chính quyền Mỹ đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng ứng dụng chia sẻ video TikTok trên các thiết bị của chính phủ liên bang. Ảnh: CCTV

Theo thông tin được công bố ngày 11/8 (giờ Mỹ), Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) đã hủy bỏ chỉ thị ban hành từ năm 2023, theo đó cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin của Chính phủ Mỹ. Động thái này được thực hiện sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra ý kiến pháp lý cho rằng TikTok hiện không còn thuộc nhóm ứng dụng bị điều chỉnh theo đạo luật liên quan.

Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ đã kết luận hồi tháng 7 rằng lệnh cấm sử dụng TikTok trên thiết bị của Chính phủ liên bang không còn được áp dụng sau khi ByteDance, công ty mẹ của TikTok, hoàn tất việc chuyển quyền kiểm soát hoạt động và dữ liệu người dùng Mỹ sang liên doanh TikTok USDS.

Việc Washington thay đổi chính sách diễn ra sau quá trình tái cơ cấu hoạt động của TikTok tại Mỹ. Theo các nguồn tin quốc tế, hoạt động của TikTok tại thị trường Mỹ hiện được tổ chức theo mô hình liên doanh với sự tham gia của các nhà đầu tư Mỹ, trong đó có Oracle và Silver Lake. Chính quyền Mỹ đánh giá mô hình mới giúp giảm những lo ngại trước đây về khả năng dữ liệu người dùng Mỹ có thể bị tiếp cận hoặc khai thác vì các mục đích liên quan đến an ninh quốc gia.

ByteDance, công ty mẹ của TikTok. Ảnh: Reuters.

Lệnh cấm TikTok trên thiết bị của Chính phủ Mỹ được hình thành trong bối cảnh Washington ngày càng gia tăng quan ngại về an ninh dữ liệu và ảnh hưởng của các công ty công nghệ có nguồn gốc Trung Quốc. Từ cuối năm 2022, Chính phủ liên bang và nhiều bang của Mỹ đã áp dụng các biện pháp hạn chế TikTok trên thiết bị công vụ, với lý do lo ngại dữ liệu người dùng có thể bị chuyển giao cho phía Trung Quốc.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm hiện nay cho thấy cách tiếp cận của Washington đối với TikTok đã có sự thay đổi đáng kể sau quá trình tái cấu trúc hoạt động của nền tảng này tại Mỹ. Tuy nhiên, động thái trên không đồng nghĩa với việc Mỹ chấm dứt mọi biện pháp giám sát hoặc hạn chế đối với TikTok, mà chủ yếu liên quan đến việc sử dụng ứng dụng trên thiết bị của Chính phủ liên bang.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters.