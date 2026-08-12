Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vĩnh Lộc

Tô Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/8, xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là một trong 10 địa phương của tỉnh được lựa chọn tổ chức điểm ngày hội năm nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vĩnh Lộc

Sáng 12/8, xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là một trong 10 địa phương của tỉnh được lựa chọn tổ chức điểm ngày hội năm nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vĩnh Lộc

Các đại biểu dự ngày hội.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu tại ngày hội.

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức hơn 500 lượt tuần tra, huy động 2.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, giải tán 25 vụ việc có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và chuyển xử lý 3 vụ việc có yếu tố hình sự.

Đáng chú ý, người dân đã cung cấp 122 tin báo về an ninh, trật tự, trong đó 85 tin có giá trị cao. Từ tin báo của quần chúng, Công an xã đã kịp thời bắt giữ một đối tượng truy nã toàn quốc đang lẩn trốn trên địa bàn.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai gắn với 5 mô hình tự quản về an ninh, trật tự, gồm “Camera an ninh”, “Phòng chống đuối nước”, “Tái hòa nhập cộng đồng”, “An ninh công nhân” và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại cổng Trường THPT Vĩnh Lộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vĩnh Lộc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà xã Vĩnh Lộc đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; lấy thôn, khu dân cư làm địa bàn hạt nhân, gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Đối với lực lượng Công an, đồng chí yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; xử lý các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Nhấn mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị xã Vĩnh Lộc tiếp tục phát huy sức mạnh Nhân dân, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, góp phần giữ bình yên từ mỗi gia đình, mỗi thôn, tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vĩnh Lộc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vĩnh Lộc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vĩnh Lộc

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vĩnh Lộc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm hỏi thăm sức khoẻ người dân đi khám bệnh tại chương trình.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh và xã Vĩnh Lộc khen thưởng.

Tại ngày hội, nhiều phần quà đã được trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Người dân trên địa bàn được khám, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí.

Tô Hà

Từ khóa:

#Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc #Mai Xuân Liêm #Xã Vĩnh Lộc #Trường THPT #Ngày hội #Giám đốc Công an tỉnh #Chủ tịch #bảo đảm trật tự an toàn giao thông #cơ sở #Tái hòa nhập cộng đồng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xã Hoằng Thanh lần đầu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân

Xã Hoằng Thanh lần đầu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đây là lần đầu hội nghị được tổ chức, tạo diễn đàn để người đứng đầu trực tiếp lắng nghe, giải đáp kiến...
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Nga An

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Nga An

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nga An tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chung vui với cán bộ, Nhân dân địa phương.
Tăng cường an ninh nguồn nước, hướng tới quản trị bền vững

Tăng cường an ninh nguồn nước, hướng tới quản trị bền vững

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Các giải pháp tăng cường an ninh nguồn nước - quản trị bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và toàn quốc”.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh