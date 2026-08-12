Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vĩnh Lộc

Sáng 12/8, xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là một trong 10 địa phương của tỉnh được lựa chọn tổ chức điểm ngày hội năm nay.

Các đại biểu dự ngày hội.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu tại ngày hội.

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức hơn 500 lượt tuần tra, huy động 2.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, giải tán 25 vụ việc có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và chuyển xử lý 3 vụ việc có yếu tố hình sự.

Đáng chú ý, người dân đã cung cấp 122 tin báo về an ninh, trật tự, trong đó 85 tin có giá trị cao. Từ tin báo của quần chúng, Công an xã đã kịp thời bắt giữ một đối tượng truy nã toàn quốc đang lẩn trốn trên địa bàn.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai gắn với 5 mô hình tự quản về an ninh, trật tự, gồm “Camera an ninh”, “Phòng chống đuối nước”, “Tái hòa nhập cộng đồng”, “An ninh công nhân” và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại cổng Trường THPT Vĩnh Lộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà xã Vĩnh Lộc đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; lấy thôn, khu dân cư làm địa bàn hạt nhân, gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Đối với lực lượng Công an, đồng chí yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; xử lý các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Nhấn mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị xã Vĩnh Lộc tiếp tục phát huy sức mạnh Nhân dân, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, góp phần giữ bình yên từ mỗi gia đình, mỗi thôn, tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm hỏi thăm sức khoẻ người dân đi khám bệnh tại chương trình.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh và xã Vĩnh Lộc khen thưởng.

Tại ngày hội, nhiều phần quà đã được trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Người dân trên địa bàn được khám, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí.

Tô Hà