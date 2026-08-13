Chính phủ Venezuela và phe đối lập kết thúc vòng đối thoại đầu tiên, đạt nhiều thỏa thuận

Chính phủ Venezuela và đại diện phe đối lập vừa kết thúc vòng đối thoại đầu tiên, đạt một số thỏa thuận về cứu trợ, tái thiết sau động đất và cải cách hệ thống tư pháp. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm đồng thuận chính trị tại Venezuela.

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Chính phủ Venezuela và đại diện phe đối lập ngày 12/8 đã kết thúc vòng đối thoại đầu tiên, đạt một số thỏa thuận về cứu trợ, tái thiết sau động đất và cải cách hệ thống tư pháp. Ảnh: El País.

Theo thông báo của Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez ngày 12/8, hai bên đã nhất trí tăng cường các chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất, tập trung vào nhà ở, điện, y tế và thu dọn đống đổ nát. Hai bên cũng thống nhất phối hợp thúc đẩy việc thu hồi các tài sản dự trữ quốc tế của Venezuela đang được lưu giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm toán minh bạch, có thể truy xuất nhằm bảo đảm nguồn lực được sử dụng cho công tác cứu trợ và tái thiết.

Reuters trước đó cho biết, Venezuela đang tìm cách thu hồi khoảng 4 tỷ USD dự trữ vàng được lưu giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh. Caracas muốn sử dụng nguồn tài sản này cho các chương trình tái thiết cơ sở hạ tầng, y tế, điện và nhà ở sau các trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trong lĩnh vực tư pháp, hai bên nhất trí khởi động tiến trình cải cách hệ thống tư pháp, trong đó có sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án Tối cao và một số luật liên quan; kiện toàn và mở rộng Ủy ban Đề cử tư pháp; đồng thời khởi động lại quy trình đề cử, bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án Tối cao. Hai bên cũng thống nhất thành lập một cơ quan thẩm định để đánh giá năng lực, trình độ và các điều kiện cần thiết của các ứng viên.

Hai bên nhất trí tăng cường các chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. Ảnh: Anadolu Agency

Theo nhật báo El País, thỏa thuận đạt được bao gồm việc đổi mới toàn bộ đội ngũ thẩm phán Tòa án Tối cao, đồng thời thành lập cơ chế đề cử mới nhằm hướng tới củng cố thể chế và tạo điều kiện cho tiến trình chính trị trong thời gian tới.

Việc Chính phủ Venezuela và một bộ phận phe đối lập đạt đồng thuận về cải cách tư pháp và xử lý các nguồn lực phục vụ tái thiết được đánh giá là bước phát triển đáng chú ý, trong bối cảnh hai bên vừa nối lại đối thoại sau thời gian dài căng thẳng. Các cuộc đàm phán hiện tập trung vào những vấn đề như cải cách thể chế, quyền chính trị, bầu cử và khắc phục hậu quả thiên tai.

Vân Bình

Nguồn: CCTV News; Reuters; El País; Anadolu Agency; Chatham House.