IEA và OPEC dự báo trái chiều về triển vọng nhu cầu dầu mỏ

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mới đây đã đưa ra những dự báo trái chiều về triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026, trong bối cảnh việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài gây gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu lên cao.

IEA và OPEC dự báo trái chiều về triển vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026. Ảnh: Getty Images.

Theo Báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 8/2026 của IEA công bố ngày 12/8, nhu cầu dầu thế giới trong năm nay sẽ giảm 1,6 triệu thùng/ngày, điều chỉnh giảm 510.000 thùng/ngày so với dự báo đưa ra hồi tháng 7.

Trong khi đó, trong một báo cáo công bố cùng ngày, OPEC vẫn dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng trong năm 2026, với mức tăng 580.000 thùng/ngày, dù đã giảm so với mức dự báo 800.000 thùng/ngày đưa ra trong tháng 7.

Như vậy, chênh lệch giữa hai dự báo của IEA và OPEC lên tới 2,18 triệu thùng/ngày, phản ánh sự khác biệt đáng kể trong đánh giá tác động của cuộc xung đột hiện nay đối với nhu cầu năng lượng.

Về nguồn cung, IEA cho biết sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 7/2026 tăng 2,4 triệu thùng/ngày lên 101,5 triệu thùng/ngày, nhưng vẫn thấp hơn 6,3 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước. Riêng sản lượng dầu tại khu vực Vùng Vịnh vẫn giảm 8,3 triệu thùng/ngày so với trước xung đột, trong khi xuất khẩu dầu của khu vực này cũng giảm 2,1 triệu thùng/ngày sau khi eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa trở lại từ đầu tháng 7.

IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm 2026 có thể giảm 4,3 triệu thùng/ngày. Lượng dầu tồn kho toàn cầu cũng giảm 69 triệu thùng trong tháng 7, xuống dưới 7,9 tỷ thùng, thấp hơn khoảng 410 triệu thùng so với thời điểm xung đột bắt đầu.

Tuy nhiên, IEA và OPEC có chung nhận định tích cực hơn về năm 2027. OPEC dự báo nhu cầu dầu tăng 2,2 triệu thùng/ngày, trong khi IEA dự báo mức tăng 2,4 triệu thùng/ngày.

IEA và OPEC có chung nhận định tích cực hơn về nhu cầu dầu mỏ năm 2027. OPEC dự báo nhu cầu dầu tăng 2,2 triệu thùng/ngày, trong khi IEA dự báo mức tăng 2,4 triệu thùng/ngày. Ảnh: ETEnergyWorld.

Giới quan sát nhận định, sự khác biệt trong đánh giá triển vọng nhu cầu dầu mỏ năm 2026 cho thấy thị trường này thời gian tới vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến tại Trung Đông. Nếu các tuyến vận chuyển chiến lược được mở lại, thị trường có thể nhanh chóng chuyển từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung sang dư thừa, qua đó tạo ra những biến động đáng kể về giá dầu.

Ngọc Liên

Nguồn: Euronews/Tribune.