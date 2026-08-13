Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

Lạm phát tại Mỹ tiếp tục giảm nhẹ trong tháng 7, trong bối cảnh giá năng lượng và chi phí nhà ở có dấu hiệu hạ nhiệt. Diễn biến này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì lãi suất hiện hành để có thêm thời gian đánh giá xu hướng của nền kinh tế và thị trường lao động.

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất. Ảnh: CNN.

Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 là 3,4%, giảm từ mức 3,5% trong tháng 6 và phù hợp với dự báo của thị trường.

Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, là 2,5%, thấp hơn mức 2,6% của tháng 6. Đây là tháng thứ hai liên tiếp lạm phát tính theo năm tại Mỹ giảm, sau khi chỉ số này ở mức 4,2% trong tháng 5.

Giá năng lượng là một trong những yếu tố góp phần làm giảm áp lực lạm phát. Chi phí năng lượng giảm 1,5% trong tháng 7, nối tiếp mức giảm mạnh 5,7% trong tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, nhóm hàng này vẫn tăng 14,7%. Chi phí nhà ở, vốn là một trong những nguồn gây áp lực dai dẳng đối với lạm phát, chỉ tăng 0,1% trong tháng.

Mặc dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, tốc độ tăng giá chậm lại được xem là tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát từng gia tăng do chi phí năng lượng đang dần giảm bớt. Tuy nhiên, diễn biến giá hàng hóa vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, trong đó tình hình tại Trung Đông có thể tiếp tục tác động đến giá năng lượng.

Các chuyên gia kinh tế nhận định số liệu lạm phát phù hợp với dự báo tiếp tục củng cố quan điểm rằng Fed chưa cần tăng lãi suất. Tại cuộc họp gần nhất, ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,50-3,75%.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiện giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,50-3,75%. Ảnh: Xinhua.

Trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tháng 9 tới, Mỹ sẽ tiếp tục công bố thêm các số liệu kinh tế, trong đó có những dữ liệu có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiền tệ. Giới đầu tư vì vậy sẽ theo dõi sát diễn biến lạm phát, việc làm và giá năng lượng trong những tuần tới để đánh giá khả năng Fed tiếp tục giữ nguyên hay điều chỉnh lãi suất.

Ngọc Liên

Nguồn: Ariang/TNN.