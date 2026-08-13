Thái Lan bác thông tin dùng hợp tác an ninh để đàm phán thuế với Mỹ

Chính phủ Thái Lan khẳng định hợp tác an ninh và quân sự với Mỹ sẽ không được sử dụng làm điều kiện để đàm phán các vấn đề thương mại, đồng thời cho biết các cuộc thương lượng về thuế quan với Washington vẫn được tiến hành trên cơ sở bảo đảm lợi ích thương mại quốc gia.

Thái Lan bác thông tin dùng hợp tác an ninh để đàm phán thuế quan với Mỹ. Ảnh: The Nation.

Phát biểu được người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ratchada Dhnadirek đưa ra ngày 12/8, trong bối cảnh một số phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin Bangkok có thể sử dụng hợp tác an ninh và quân sự với Mỹ như một yếu tố trong đàm phán thương mại. Bà Ratchada khẳng định thông tin này “không đúng sự thật”, đồng thời cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ xem xét thận trọng các đề xuất, cân nhắc tác động đối với người dân, doanh nghiệp và khu vực sản xuất.

Theo Chính phủ Thái Lan, đàm phán thương mại với Mỹ được thực hiện trên cơ sở lợi ích quốc gia, công bằng và cân bằng thương mại. Bangkok cũng hướng tới một thỏa thuận mang lại lợi ích phù hợp cho cả hai bên. Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh đàm phán về Thỏa thuận Thương mại Đối ứng (ART) với Mỹ, trong đó ưu tiên bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và nông dân Thái Lan.

Trong khi đó, hợp tác an ninh và quân sự Thái Lan - Mỹ tiếp tục được triển khai theo các khuôn khổ song phương hiện có. Bangkok nhấn mạnh quan hệ hai nước bao gồm nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, an ninh đến giao lưu nhân dân.

Chính phủ Thái Lan cho biết cuộc tập trận Cobra Gold 2027 sẽ tiếp tục được tổ chức với sự tham gia của hơn 30 quốc gia. Ảnh: Nation Thailand.

Theo Chính phủ Thái Lan, cuộc tập trận Cobra Gold 2027, dự kiến là lần thứ 46, sẽ tiếp tục được tổ chức với sự tham gia của hơn 30 quốc gia. Hoạt động này nhằm nâng cao khả năng phối hợp và chuẩn bị ứng phó với nhiều dạng thách thức an ninh.

Về đàm phán thương mại, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết các cuộc trao đổi ở cấp kỹ thuật sẽ tiếp tục, trong đó Bangkok tìm cách tối đa hóa lợi ích quốc gia. Chính phủ cũng đang theo dõi các cuộc điều tra thương mại của Mỹ theo Điều 301 và đánh giá tác động đối với các ngành sản xuất, xuất khẩu trong nước.

Lê Hà.

Nguồn: TNN