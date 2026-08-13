Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine độc lập

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thủ đô Ankara, tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với giải pháp hai nhà nước, trong đó một Nhà nước Palestine độc lập được thành lập trên các đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Ankara, ngày 12/8/2026. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ngày 12/8, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ vấn đề Palestine trên các diễn đàn quốc tế, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu thiết lập một Nhà nước Palestine có chủ quyền và lãnh thổ liên tục, phù hợp với luật pháp quốc tế và Sáng kiến Hòa bình Arab. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối các hoạt động mà Ankara cho là nhằm thay đổi hiện trạng tại các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem, trong đó có đền Al-Aqsa.

Ông Erdogan cho biết hai bên cũng thảo luận tình hình tại Dải Gaza và Bờ Tây. Theo ông, các hoạt động chiếm đóng, di dời người Palestine và mở rộng khu định cư đang tiếp diễn tại Bờ Tây và Jerusalem. Dẫn số liệu của Liên hợp quốc, ông cho biết khoảng 3.800 người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa trong năm 2026 do bạo lực.

Về phần mình, Tổng thống Mahmoud Abbas khẳng định Dải Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine và người Palestine sẽ tiếp tục ở lại vùng đất của mình. Ông cho biết chính quyền Palestine đang chú trọng chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới và cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau, kỳ vọng các cuộc bầu cử sẽ góp phần thúc đẩy hòa giải và tăng cường đoàn kết nội bộ.

Chuyến thăm của Tổng thống Abbas tới Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh xung đột tại dải Gaza đang tiếp tục rơi vào thế bế tắc. Ngày 9/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chính thức bác bỏ kế hoạch 15 điểm do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột tại dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này, đồng thời khẳng định Israel sẽ không rút lực lượng khỏi vùng lãnh thổ này cho đến khi phong trào Hamas bị giải giáp hoàn toàn.

Ngọc Liên

Nguồn: APT/Xinhua.