UAV lại phát nổ ở Romania, nguy cơ chiến sự Ukraine tràn sang các nước NATO

Sáng 5/6 (giờ địa phương), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại cảng Constanța của Romania trên Biển Đen. Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là do một tàu mặt nước không người lái (UAV trên biển) tự phát nổ vào khoảng 10h30 sáng.

Khói bốc lên sau vụ tự kích nổ của một máy bay không người lái trên biển tại cảng Constanta của Romania, gần một kho chứa dầu, nhưng không gây thương vong nào. Ảnh: REUTERS

Ngay sau sự cố, khu vực xung quanh cảng đã lập tức bị phong tỏa và kiểm soát nghiêm ngặt bởi Cơ quan Tình báo Romania, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và Bộ Quốc phòng. Để đảm bảo an toàn, chính quyền Romania đã sơ tán khẩn cấp hơn 1.300 người khỏi các bãi biển lân cận và phong tỏa nhiều tuyến đường dẫn vào cảng. May mắn không có thương vong nào được ghi nhận.

Bộ Quốc phòng Romania khẳng định chiếc UAV này không thuộc trang thiết bị của quân đội nước này và cũng không tham gia vào bất kỳ cuộc tập trận nào gần đây trong khu vực.

Ngay sau vụ việc, phía Ukraine đã chính thức lên tiếng xác nhận nguồn gốc của chiếc UAV và đưa ra lời giải thích.

Hải quân Ukraine cho biết, chiếc tàu không người lái này đang làm nhiệm vụ chiến đấu trên Biển Đen thì bất ngờ bị dính đòn tấn công từ hệ thống tác chiến điện tử (EW) mạnh mẽ của quân đội Nga. Hậu quả là thiết bị bị mất kiểm soát hoàn toàn hệ thống định vị, mất tín hiệu kết nối và trôi dạt tự do sang vùng biển của Romania trước khi phát nổ.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Bucharest (Romania) đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Nga có liên quan đến việc khiến vũ khí này đi chệch hướng vào lãnh thổ NATO.

Đây là sự cố an ninh nghiêm trọng thứ ba liên tiếp xảy ra tại Romania chỉ trong vài tuần qua, làm gia tăng lo ngại về việc cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tràn qua biên giới các nước NATO. Chỉ một tuần trước, một UAV thế hệ mới của Nga trong lúc tấn công Ukraine đã đi lạc và đâm thẳng vào một tòa nhà chung cư ở thành phố cảng Galați (Romania), khiến 2 người bị thương và gây hỏa hoạn lớn. Hôm thứ Tư 3/6, Lực lượng hải quân Romania cũng đã phải phát hiện và phá hủy một UAV trên biển khác trôi dạt ở Biển Đen. Kể từ khi cuộc chiến bùng nổ, Romania đã phải vô hiệu hóa ít nhất 9 quả thủy lôi trôi nổi tại lưu vực này.

Tổng thống Romania Nicusor Dan cho biết lực lượng thực thi pháp luật và an ninh đã “hành động nhanh chóng và chủ động” khi vụ nổ xảy ra, và ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng con người và đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng cảng. Ảnh: Getty Images

Trước tình hình nhạy cảm, Tổng thống Romania Nicusor Dan cho biết nước này đang duy trì mức độ cảnh giác cao nhất: "Đây là hậu quả trực tiếp từ cuộc chiến do Nga phát động ở ngay sát biên giới chúng tôi".

Sự việc đã kích hoạt phản ứng nhanh từ các đồng minh phương Tây. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng cam kết: "Nước Pháp sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ chủ quyền trên bộ và trên không của Romania". Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm chủ quyền không phận và lãnh hải của các quốc gia thành viên EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nhận định cuộc chiến ở Ukraine đang ngày càng trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với các quốc gia nằm ở sườn đông châu Âu.

Nhật Lệ