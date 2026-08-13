C919 do Trung Quốc phát triển lần đầu khai thác chuyến bay thương mại quốc tế

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc phát triển đã thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế theo lịch đầu tiên, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp hàng không thương mại của nước này và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất máy bay phương Tây.

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc phát triển lần đầu khai thác chuyến bay quốc tế tới thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ), ngày 12/8/2026. Ảnh: Getty Images.

Theo đó, một chiếc C919 đã khởi hành từ sân bay quốc tế Bắc Kinh ngày 12/8, hướng tới thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ và hạ cánh khoảng 2 giờ sau đó. Đây là lần đầu tiên dòng máy bay chở khách do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) sản xuất được đưa vào khai thác trên một đường bay quốc tế.

C919 là máy bay thân hẹp, có sức chở tối đa 174 hành khách, được phát triển nhằm cạnh tranh trong phân khúc với các dòng máy bay phổ biến như Boeing 737 MAX và Airbus A320neo. Việc đưa C919 ra thị trường quốc tế được đánh giá là bước đi quan trọng đối với tham vọng của Trung Quốc trong việc xây dựng một ngành công nghiệp hàng không thương mại có khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.

Trung Quốc hiện là một trong những thị trường hàng không lớn nhất thế giới, với nhu cầu nội địa rất lớn. Các hãng hàng không nước này đã đặt mua số lượng đáng kể C919, tạo nền tảng cho COMAC mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, các nhà sản xuất phương Tây vẫn giữ vai trò quan trọng tại thị trường Trung Quốc. Hồi tháng 5, Trung Quốc xác nhận đơn hàng mua 200 máy bay Boeing, cùng động cơ và phụ tùng.

Một trong những thách thức lớn đối với C919 là khả năng mở rộng sản xuất. Dù có lượng đơn đặt hàng tích lũy lớn, COMAC trong năm ngoái chỉ bàn giao 55 máy bay C919, thấp hơn mục tiêu 75 chiếc. Con số này cho thấy khoảng cách đáng kể về năng lực sản xuất so với Boeing và Airbus, những doanh nghiệp có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc sản xuất máy bay thương mại quy mô lớn.

Việc C919 bắt đầu xuất hiện trên các đường bay quốc tế vì vậy được xem là phép thử quan trọng đối với khả năng mở rộng thị trường của COMAC. Nếu Trung Quốc có thể nâng công suất sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng mạng lưới khai thác, C919 sẽ từng bước tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với hai nhà sản xuất đang chi phối thị trường máy bay thương mại toàn cầu.

Ngọc Liên

Nguồn: TNN.