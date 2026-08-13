Hàng triệu người dân châu Âu chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần lần đầu tiên sau 27 năm

Từ Tây Ban Nha đến Iceland, hàng triệu người đã tập trung để chứng kiến nhật thực toàn phần, khi Mặt Trăng che khuất hoàn toàn ánh sáng Mặt Trời. Đây là lần đầu tiên trong 27 năm hiện tượng thiên văn đặc biệt này được quan sát tại châu Âu.

Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời khi xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần, được ghi nhận tại Đài quan sát Vật lý thiên văn Javalambre ở Arcos de las Salinas, Tây Ban Nha, ngày 12 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Giai đoạn toàn phần, khi Mặt Trăng che kín Mặt Trời, kéo dài chưa đầy 2 phút 30 giây và đạt thời gian dài nhất ngoài khơi bờ biển phía Tây Iceland. Khi vùng nhật thực di chuyển qua một phần nhỏ của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ngay trước hoàng hôn, thời gian toàn phần giảm xuống còn khoảng 1 phút trước khi kết thúc trên Địa Trung Hải.

Trước thời điểm nhật thực, nhiều cửa hàng bán kính chuyên dụng ghi nhận cảnh xếp hàng dài. Các loại kính này sử dụng bộ lọc đặc biệt để ngăn bức xạ Mặt Trời gây tổn thương mắt và được khuyến cáo sử dụng ngay cả khi chỉ còn một phần nhỏ Mặt Trời lộ ra.

Ngoài Tây Ban Nha và Iceland, hàng triệu người trên khắp châu Âu cũng theo dõi hiện tượng này.

Theo NASA, nhật thực toàn phần tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 8/2027, có thể quan sát tại nhiều khu vực ở Bắc Phi. Đến tháng 7/2028, Australia và New Zealand cũng sẽ có cơ hội chứng kiến bầu trời chuyển tối trong một lần nhật thực toàn phần.

Nhật thực xảy ra tại nhiều khu vực ở Bắc bán cầu ngày 12/8 đã mang đến cho các nhà khoa học và những người yêu thiên văn cơ hội hiếm có để nghiên cứu Mặt Trời, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của hiện tượng này trong việc giúp con người khám phá vũ trụ.

Một điểm đặc biệt của nhật thực là Mặt Trời và Mặt Trăng nhìn từ Trái Đất có kích thước biểu kiến gần như tương đương. Mặt Trời có đường kính lớn hơn Mặt Trăng khoảng 400 lần, nhưng cũng ở xa Trái Đất hơn khoảng 400 lần. Sự trùng hợp này cho phép Mặt Trăng che khuất bề mặt sáng của Mặt Trời trong thời điểm nhật thực toàn phần, qua đó làm lộ ra vành nhật hoa, lớp khí quyển bên ngoài của Mặt Trời.

Nhật thực mở ra cơ hội nghiên cứu Mặt Trời và vũ trụ. Ảnh: Reuters.

Nhật thực cũng từng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm chứng các lý thuyết vật lý cơ bản. Năm 1919, các quan sát trong một lần nhật thực toàn phần cho thấy vị trí biểu kiến của những ngôi sao gần Mặt Trời bị lệch theo đúng dự đoán của thuyết tương đối rộng do nhà vật lý Albert Einstein đề xuất.

Ngày nay, nguyên lý quan sát tương tự còn được áp dụng để nghiên cứu các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời. Khi một ngoại hành tinh đi qua phía trước ngôi sao chủ, độ sáng của ngôi sao giảm nhẹ, cho phép các nhà khoa học phân tích bầu khí quyển và thành phần hóa học của hành tinh đó.

Thúy Hà

Nguồn: ABC/Anadolu