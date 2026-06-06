Kế hoạch ứng phó Ebola trị giá 518 triệu USD của WHO

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) vừa công bố một kế hoạch ứng phó chung đối với dịch Ebola, với nhu cầu tài chính lên tới 518 triệu USD nhằm kiểm soát đợt bùng phát đang lan rộng nhanh chóng tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và ngăn chặn nguy cơ lây lan sang các quốc gia trong khu vực.

WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi khởi động kế hoạch trị giá 518 triệu USD ứng phó dịch Ebola. Ảnh: AFP.

Kế hoạch chuẩn bị và ứng phó chung do WHO, CDC châu Phi cùng các đối tác xây dựng dựa trên nguyên tắc “một kế hoạch, một ngân sách, một đội ngũ”. Chương trình bao gồm nhiều lĩnh vực trọng tâm như điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, phòng chống lây nhiễm, điều trị lâm sàng, truyền thông cộng đồng, nghiên cứu và hậu cần. Theo WHO, tổng chi phí triển khai kế hoạch trong năm nay ước tính khoảng 518 triệu USD.

Cùng ngày 5/6, Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm 38 triệu USD cho các nỗ lực ứng phó với dịch Ebola đang bùng phát tại CHDC Congo. Khoản hỗ trợ mới sẽ nâng tổng số tiền mà Mỹ cam kết trực tiếp cho công tác phòng chống Ebola lên hơn 200 triệu USD.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh, dịch Ebola tại Congo đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng với số ca mắc mới tăng mạnh, trong khi các cơ quan y tế quốc tế cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng y tế quy mô lớn tương tự đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi cách đây hơn một thập kỷ.

Theo Bộ Y tế CHDC Congo, tính đến ngày 5/6, nước này đã ghi nhận 452 ca mắc Ebola được xác nhận và 82 trường hợp tử vong. Chỉ trong vòng 24 giờ, có thêm 71 ca nhiễm mới được phát hiện, cho thấy tốc độ lây lan đáng lo ngại của dịch bệnh trong cộng đồng. Trong khi đó, theo CDC châu Phi, có tới 11 quốc gia được đánh giá có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát lần này.

Nhằm huy động sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, CDC Mỹ ngày 5/6 đã công bố ba báo cáo khoa học chính thức về tình hình dịch bệnh. Đây là những báo cáo đầu tiên được công bố kể từ khi WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế đối với đợt bùng phát Ebola chủng Bundibugyo hôm 17/5.

Nhân viên y tế làm việc tại một trung tâm điều trị Ebola ở thành phố Bunia, CHDC Congo, ngày 31 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Getty.

Giới chuyên gia đặc biệt lo ngại bởi hiện vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt đối với chủng virus này, khiến công tác kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

Các quan chức y tế địa phương cảnh báo nhiều thách thức đang cản trở nỗ lực khống chế dịch, bao gồm tình trạng tin giả, bất ổn an ninh và mức độ di chuyển dân cư cao.

Giới chức y tế quốc tế cảnh báo những tuần tới sẽ đóng vai trò quyết định đối với nỗ lực kiểm soát dịch Ebola tại Trung Phi, khi tốc độ lây lan của virus đang vượt xa khả năng ứng phó tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng.

Thúy Hà