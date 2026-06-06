Dư luận Mỹ đặt dấu hỏi lớn về lời hứa "thời kỳ hoàng kim" của ông Trump

Sau 16 tháng tái đắc cử với lời hứa vực dậy nền công nghiệp nước Mỹ, chương trình kinh tế của ông Donald Trump đang lộ rõ những lỗ hổng lớn. Dữ liệu thực tế cho thấy chi phí xây dựng nhà máy sụt giảm mạnh, chính sách thuế quan bị Tòa án Tối cao bác bỏ, và bóng ma AI đang bóp nghẹt 77.000 việc làm của người lao động, một thực tế khác xa với những tuyên bố hào hùng từ Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump từng cam kết vực dậy ngành sản xuất của Mỹ, nhưng dữ liệu về việc làm và số liệu đầu tư vào nhà máy lại cho thấy một thực tế khác. Ảnh: AP

Theo cuộc khảo sát và phân tích mới nhất từ tờ Financial Times (FT), chi tiêu cho hoạt động xây dựng trong khu vực sản xuất tư nhân tại Mỹ tính đến đầu quý II/2026 chỉ đạt khoảng 15,2 tỷ USD. Con số này đã sụt giảm tới 16% so với thời điểm tháng 1 năm ngoái - thời điểm ông Trump chính thức bước vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai.

Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy đã có khoảng 84 tập đoàn lớn cam kết rót tổng cộng 900 tỷ USD (khoảng 1.392 nghìn tỷ Won) để mở rộng nhà máy tại Mỹ nhằm hưởng ứng chính sách của Nhà Trắng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này vẫn chỉ nằm trên các văn bản kế hoạch.

Bà Didi Caldwell, Giám đốc điều hành hãng tư vấn chiến lược vị trí Global Location Strategy, thẳng thắn nhận định: "Các thông báo đầu tư chỉ là những gì doanh nghiệp tuyên bố họ ‘sẽ làm’. Số tiền thực tế được giải ngân mới là sự thật. Hiện tại, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ngành sản xuất Mỹ đang hồi sinh".

Không chỉ dòng vốn đầu tư sụt giảm, thị trường lao động ngành sản xuất Mỹ cũng đang hứng chịu cú sốc lớn khi mất đi 77.000 việc làm trong cùng kỳ.

Giới chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng, những áp lực từ chính sách thuế quan và các biện pháp trừng phạt của ông Trump không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, thậm chí còn phản tác dụng do tạo ra tâm lý bất ổn.

Mặc dù sản lượng công nghiệp có dấu hiệu tăng nhẹ vào đầu năm nay, nhưng ông Chris Williamson, Nhà kinh tế trưởng tại S&P Global, phân tích rằng đây không phải là sự phục hồi kinh tế lành mạnh:

"Sự gia tăng sản lượng chủ yếu do giá cả leo thang và tâm lý lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng từ cuộc chiến kéo dài với Iran. Các doanh nghiệp đang hoảng loạn tích trữ hàng tồn kho hơn là thực sự mở rộng sản xuất".

Đồng quan điểm, bà Katie Farmer, CEO của hãng đường sắt lớn BNSF, cho biết ngoại trừ ngành thép được hưởng lợi từ thuế quan, hầu hết các ngành công nghiệp khác đều đang “bất động” và đóng băng các khoản đầu tư mới để nghe ngóng tình hình.

Một thực tế nghiệt ngã khác mà chính quyền ông Trump phải đối mặt là sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) và robot. Ngay cả khi các nhà máy mới được xây dựng thành công, cơ hội cho người lao động Mỹ vẫn vô cùng ít ỏi.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức, Mỹ đã mất 77.000 việc làm trong ngành sản xuất. Trong ảnh là công nhân lắp ráp xe SUV Rivian R2 tại nhà máy lắp ráp của nhà sản xuất vào ngày 19 tháng 5 năm 2026 tại Normal, Illinois. Ảnh: Getty images

Tại Indiana, bang có mật độ công nhân sản xuất cao bậc nhất nước Mỹ, quá trình phục hồi đang diễn ra chậm chạp và không đồng đều, khác xa với bức tranh bùng nổ nhanh chóng mà Nhà Trắng từng hứa hẹn.

Trước những số liệu ảm đạm từ truyền thông, phía Nhà Trắng đã ngay lập tức đưa ra phản hồi nhằm bảo vệ các chính sách kinh tế mang thương hiệu Trump.

Phó phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Kush Desai, tuyên bố: "Chính quyền Trump đang đi đúng hướng tới thời kỳ hoàng kim của ngành sản xuất thông qua việc áp thuế quan có mục tiêu, bãi bỏ nhanh chóng các quy định rườm rà và cắt giảm thuế thân thiện với đầu tư". Phía Nhà Trắng cũng dẫn chứng về sự gia tăng của các đơn đặt hàng đối với các mặt hàng tư liệu sản xuất cốt lõi để chứng minh cho luận điểm của mình.

Dẫu vậy, sự vênh nhau giữa những con số thống kê thực tế và những tuyên bố chính trị đang khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về “thời kỳ hoàng kim” mà ông Trump đã hứa hẹn.

Nhật Lệ