Mỹ ban hành chỉ thị lịch sử về AI

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một “chỉ thị mang tính lịch sử” về trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống an ninh quốc gia.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump ký chỉ thị mang tính lịch sử về trí tuệ nhân tạo (AI), ngày 5/6. Ảnh: Bloomberg.com.

Bước đi này đánh dấu một cột mốc mới trong nỗ lực của Mỹ đưa AI vào các hoạt động quốc phòng, tình báo và an ninh quốc gia, đồng thời thiết lập các cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế nguy cơ lạm dụng công nghệ.

Trong bản ghi nhớ về an ninh quốc gia, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ thúc đẩy việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong các lĩnh vực tình báo, quốc phòng và tác chiến, phù hợp với các giá trị của nước Mỹ. Ông cho rằng AI đang trở thành một yếu tố then chốt trong cạnh tranh chiến lược toàn cầu và Washington cần duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Theo Nhà Trắng, văn kiện này còn tăng cường an ninh quốc gia thông qua việc mở rộng hạ tầng điện toán an toàn để triển khai AI ở quy mô lớn, đồng thời củng cố nguồn nhân lực AI bằng các sáng kiến như “Lực lượng Dự bị Chiến lược AI cho An ninh Quốc gia”.

Theo chỉ thị này, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có 90 ngày để cập nhật các chính sách liên quan đến hệ thống vũ khí tự động, đồng thời yêu cầu tiến hành các cuộc rà soát hằng năm đối với những hướng dẫn liên quan đến AI nhằm theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ.

Ngoài ra, văn kiện này còn yêu cầu các cơ quan liên bang phải bảo đảm rằng không có bất kỳ tổ chức nào, dù là doanh nghiệp hay bất kỳ thực thể nào khác, có thể: “vô hiệu hóa, làm suy giảm hoặc sửa đổi một hệ thống AI mà các lực lượng tác chiến Mỹ đang phụ thuộc vào mà không có sự phê chuẩn trước”. Bản ghi nhớ cũng thúc đẩy việc hợp tác với các công ty thuộc khu vực tư nhân nhằm bảo vệ năng lực AI của Mỹ trước các mối đe dọa trên phạm vi toàn cầu.

Mỹ đưa AI vào các hoạt động quốc phòng, tình báo và an ninh quốc gia. Ảnh: FedScoop.

Để đảm bảo tính bền vững cho hệ thống an ninh, chiến lược mới của Nhà Trắng sẽ đa dạng hóa các nhà cung cấp AI nhằm tránh các điểm lỗi đơn lẻ, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt các hệ thống AI mà binh lính đang phụ thuộc vào khỏi nguy cơ bị vô hiệu hóa.

Một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và các giám đốc điều hành hàng đầu trong ngành AI dự kiến sẽ diễn ra ngay vào tuần tới để thảo luận sâu hơn về lộ trình hợp tác quan trọng này.

Thanh Giang