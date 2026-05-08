Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái, thắp sáng niềm tin cho học sinh vùng cao biên giới

Chuyến công tác của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại các xã vùng cao biên giới Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Chanh, Quang Chiểu từ ngày 7-9/5, có sự tham gia của Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái. Với sự hỗ trợ của đơn vị, những phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và ông Ninh Quang Vinh, đại diện Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái trao 20.000 suất ăn bán trú cho Trường Mầm non Pù Nhi.

Thông qua chương trình, hàng chục nghìn học sinh nghèo tại các xã miền núi biên giới Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn,... đã được hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, nhu yếu phẩm cùng nhiều phần quà ý nghĩa.

Đặc biệt, chương trình đã trao tặng 20.000 suất ăn và 10 hệ thống máy lọc nước sạch tại nhiều điểm trường vùng cao như Trường Phổ thông THCS bán trú Trung Lý, Trường Mầm non Pù Nhi... giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh và giáo viên nơi đây.

Ông Ninh Quang Vinh, đại diện Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái trao 10 hệ thống nước sạch tặng Trường Phổ thông THCS bán trú Trung Lý.

Không chỉ mang giá trị vật chất, những phần quà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng đối với thế hệ tương lai ở địa bàn còn nhiều khó khăn. Nhiều điểm trường vùng biên trước đây thiếu nước sạch sinh hoạt nay đã có hệ thống lọc nước phục vụ học sinh, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng học tập và sinh hoạt bán trú.

Chia sẻ về hành trình thiện nguyện này, ông Ninh Quang Vinh, đại diện Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái, cho biết: “Mỗi lần trở lại với các em học sinh ở những vùng núi cao đặc biệt khó khăn phía Tây Thanh Hóa, trong tôi luôn đong đầy cảm xúc và cả những nỗi trăn trở khó có thể diễn tả thành lời. Chính vì vậy, trong mỗi chuyến đi, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng mang đến cho các em không chỉ là những món quà, mà còn là sự quan tâm, yêu thương và những điều tốt đẹp nhất có thể”.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái, lãnh đạo các sở ngành và Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái trong chuyến công tác tại các xã vùng cao.

Theo ông Ninh Quang Vinh, những phần quà có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng đó là tất cả tấm lòng, tình cảm và sự sẻ chia gửi gắm tới các em nhỏ vùng cao. Điều khiến ông xúc động nhất chính là ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên và niềm vui giản dị của các em khi được quan tâm, động viên và tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống.

Ông bày tỏ mong muốn từ những việc làm nhỏ bé ấy, các em học sinh sẽ có thêm động lực để tiếp tục đến trường, có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai.

“Chỉ có học tập và tri thức mới giúp các em từng bước thoát khỏi đói nghèo, đẩy lùi tệ nạn ma tuý, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân, gia đình và bản làng”, ông Vinh chia sẻ.

Cũng theo ông Ninh Quang Vinh, khi được học tập, được trang bị kiến thức và kỹ năng, các em sẽ trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội, nhiều em sẽ quay trở về xây dựng quê hương, góp phần phát triển bản làng, từng bước xóa đói giảm nghèo tại những vùng đặc biệt khó khăn. Đây cũng chính là cách chung tay đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh và đất nước.

Hành trình Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái đến với các em nhỏ vùng cao không chỉ là những món quà về vật chất, mà còn là sự sẻ chia của tình người và lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái. Những việc làm thiết thực ấy đang góp phần chắp cánh ước mơ, tiếp thêm niềm tin để học sinh miền núi Thanh Hóa vững bước trên con đường học tập, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Minh Hiếu