Thượng Ninh: Đưa dịch vụ công đến tận nhà hỗ trợ phục vụ người già, người yếu thế

Thực hiện phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thượng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo thuận lợi cho Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, mô hình hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính tại nhà đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng nền hành chính thân thiện, gần dân và vì Nhân dân phục vụ.

Cán bộ xã Thượng Ninh hỗ trợ người cao tuổi thực hiện thủ tục hành chính tại nhà.

Các đối tượng được hỗ trợ gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, người không có điều kiện đi lại hoặc gặp trở ngại trong tiếp cận dịch vụ công. Đối với những trường hợp này, Trung tâm chủ động cử cán bộ, công chức đến tận gia đình để hướng dẫn kê khai hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thượng Ninh đưa dịch vụ công đến tận nhà người dân.

Trong đợt hỗ trợ vừa qua, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã trực tiếp đến nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong việc đi lại để hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. Tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Thiện, 100 tuổi, ở thôn Đồng Chành thực hiện thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế; ông Lê Đình Tạo, 70 tuổi, ở thôn Cát Xuân bị liệt nằm tại chỗ thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất; ông Lê Hữu Hoàng, 87 tuổi, ở thôn Cát Lợi bị gãy chân, sức khỏe yếu thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con; bà Lê Thị Cổ, 86 tuổi, ở thôn Phụ Vân tuổi cao, đi lại khó khăn thực hiện thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế.

Đặc biệt, trường hợp ông Lê Đình Tạo ở thôn Cát Xuân đã để lại nhiều xúc động đối với cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Do bị liệt nhiều năm, sức khỏe yếu, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân trong gia đình nên việc đi lại để thực hiện thủ tục hành chính gần như không thể. Khi được cán bộ Trung tâm đến tận nhà hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ theo quy định, ông và gia đình rất xúc động, bày tỏ sự phấn khởi, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và gần gũi của đội ngũ cán bộ địa phương.

Tại các gia đình, cán bộ Trung tâm đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đúng quy trình, đúng quy định pháp luật. Sau khi tiếp nhận, hồ sơ được xử lý nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân.

Ông Lê Đức Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh cho biết: “Việc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại nhà, nhất là đối với người già, người yếu thế không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương. Chúng tôi xác định phải luôn gần dân, sát dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân trong quá trình tiếp cận dịch vụ công, bảo đảm mọi công dân đều được phục vụ công bằng, thuận lợi và chu đáo”.

Việc đưa dịch vụ công đến tận nhà không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và vì Nhân dân phục vụ.

Trong thời gian tới, xã Thượng Ninh tiếp tục rà soát các đối tượng yếu thế, người già, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực của xã Thượng Ninh nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiếp cận dịch vụ công, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân đối với nền hành chính địa phương.

Đoàn Lưu (CTV)