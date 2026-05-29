Cả nước có khoảng 1.782 khu vực nguy cơ xảy ra cháy rừng trong ngày hôm nay

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên cả nước ngày 29/5/2026. (Nguồn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm)

Thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm ngày 29/5 cho biết trong ngày hôm nay, trên phạm vi toàn quốc có khoảng 1.782 khu vực (xã) có nguy cơ cháy rừng do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.

Đáng chú ý, theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm có 474 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III (mức cảnh báo cao), 437 khu vực cấp IV (nguy hiểm), 871 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp cảnh báo trên là tỉnh Khánh Hòa với 309 khu vực.

Tiếp theo đó là tỉnh Thanh Hoá 144 điểm, tỉnh Nghệ An 117 điểm, tỉnh Lâm Đồng 88 điểm, tỉnh Đắk Lắk 83 điểm, thành phố 82 điểm, tỉnh Quảng Ngãi 72 điểm, tỉnh Hà Tĩnh 65 điểm, tỉnh Quảng Trị 62 điểm...

Hệ thống của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực Hà Nội có 16 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh 18 điểm.

Tính đến thời điểm 9 giờ 30, theo cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, hình ảnh từ vệ tinh đã cho thấy có 53 điểm cháy. Trong số đó 10 điểm nằm trong khu vực có rừng, 43 điểm có thể ngoài khu vực có rừng.

Trước tình hình trên, cơ quan quản lý khuyến cáo các địa phương chỉ đạo lực lượng bố trí trực 24/24 giờ; nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn.

Trước đó, ngày 26/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành Văn bản số 5344/BNNMT-LNKL gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, rà soát bổ sung và thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng theo quy định của pháp luật; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cùng với đó, các địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các tầng lớp nhân dân về phòng cháy và chữa cháy rừng; kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là việc đốt nương làm rẫy...

Trong trường hợp xảy ra cháy rừng, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; khắc phục kịp thời thiệt hại, phục hồi lại diện tích rừng bị cháy trong thời gian nhanh nhất; đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

