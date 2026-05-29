Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên hơn 3 triệu đồng

Bộ Nội vụ đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 và chi phí hỗ trợ đối với công tác liệt sỹ cũng điều chỉnh tăng.

Tổng Bí thư Tô Lâm với người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thay thế Nghị định số 75/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Theo dự thảo, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được đề xuất nâng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng mỗi tháng. Đây là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công.

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp từ ngày 1/7

Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026 mức lương cơ sở được nâng lên 2,53 triệu đồng một tháng, tăng khoảng 8% so với trước. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng tương ứng 8%.

Dự thảo nêu rõ các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công hiện hành sẽ tiếp tục được giữ nguyên tương quan so với mức chuẩn. Theo đó, các khoản trợ cấp, phụ cấp đang được quy định bằng số tiền cụ thể sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với tỷ lệ tăng của mức chuẩn trợ cấp.

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng, trợ cấp hằng năm và trợ cấp một lần theo phương án mới được đề xuất áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Ngoài việc điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp, dự thảo còn quy định cụ thể các mức hỗ trợ trong một số chế độ ưu đãi người có công.

Đối với chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, mức chi tiếp tục được xác định theo tỷ lệ gắn với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng như quy định hiện hành. Trong đó, điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà có mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn cho mỗi người mỗi lần; điều dưỡng tập trung bằng 1,8 lần mức chuẩn cho mỗi người mỗi lần.

Người có công khi đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình hoặc đi điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định của cơ sở y tế đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi cư trú đến cơ sở y tế gần nhất. Mức hỗ trợ được đề xuất là 10.000 đồng mỗi km, tối đa 2,8 triệu đồng một người trong một niên hạn.

Trong lĩnh vực giáo dục, mức trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục mầm non được xác định bằng 0,2 lần mức chuẩn cho mỗi đối tượng mỗi năm. Đối với học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và một số loại hình giáo dục khác, mức trợ cấp bằng 0,4 lần mức chuẩn mỗi năm.

Tăng hỗ trợ đối với công tác liệt sỹ

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ cũng đề xuất điều chỉnh một số mức hỗ trợ liên quan đến công tác mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ. Theo đó, mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn khi thăm viếng mộ liệt sĩ được đề xuất là 5.000 đồng mỗi km cho mỗi người tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sỹ.

Đối với trường hợp di chuyển hài cốt liệt sỹ, mức hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt được đề xuất là 5 triệu đồng cho mỗi hài cốt. Thân nhân liệt sĩ hoặc người thực hiện việc di chuyển hài cốt cũng được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn với mức 5.000 đồng mỗi km.

Dự thảo đồng thời quy định mức hỗ trợ xây mới vỏ mộ liệt sỹ tối đa 10 triệu đồng một mộ; hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sỹ tối đa bằng 70% mức xây mới.

Đối với công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, dự thảo bổ sung các nội dung chi liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, ADN liệt sỹ và ADN thân nhân liệt sỹ; hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi nhận kết quả giám định ADN; mua sắm trang thiết bị, đào tạo nhân lực và các nhiệm vụ phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên phạm vi toàn quốc.

Theo Bộ Nội vụ, với mức chuẩn mới là 3,012 triệu đồng một tháng và các nội dung điều chỉnh trong dự thảo, nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện chính sách người có công dự kiến khoảng 3.791,7 tỷ đồng mỗi năm.

