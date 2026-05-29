Thúc đẩy chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Ngày 29/5, Công an tỉnh Thanh Hóa (Cơ quan Thường trực Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa ) tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm bàn giải pháp thúc đẩy chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt (KDTM) trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị được triển khai trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an cấp xã.

Hiện nay theo thống kê của các sở, ngành có liên quan, trên địa bàn tỉnh có 62.527 đối tượng người có công, 115.341 đối tượng hưu trí xã hội, 126.431 đối tượng bảo trợ xã hội và 166.106 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH). Việc triển khai chi trả an sinh xã hội KDTM đối với các đối tượng trên trong thời gian qua đã được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tỷ lệ chi trả qua tài khoản hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh. Tính đến ngày 24/5, mới đạt 31,18% đối với đối tượng người có công, 24,54% đối với đối tượng hưu trí xã hội, 38,16% đối với đối tượng bảo trợ xã hội và 46,06% đối với đối tượng lương hưu, BHXH. Đặc biệt đối với đối tượng lương hưu, trợ cấp BHXH, Thanh Hóa là một trong ba tỉnh thấp nhất toàn quốc. Bên cạnh đó, hiện nay, toàn tỉnh đã tích hợp 599.329 tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, trên tổng số 2.686.679 trường hợp có tài khoản định danh điện tử mức 2, mới chỉ đạt tỷ lệ 22,31%.

Tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham luận đưa ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: hạ tầng công nghệ, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh còn thấp, nhận thức về chuyển đổi số chưa đồng đều... Đồng thời, kiến nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp và có giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện vùng sâu, vùng xa; các địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm trong rà soát, cập nhật dữ liệu, đẩy mạnh tích hợp tài khoản và phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ chi trả không dùng tiền mặt.

Hội nghị đặt mục tiêu hoàn thành việc triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trước ngày 15/6 theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh mục tiêu chung là đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi sang chi trả an sinh xã KDTM, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/6.

Đối với UBND cấp xã, phường, Chủ tịch UBND tập trung rà soát, phân loại đối tượng theo nhóm đã có tài khoản và chưa có tài khoản; đối với trường hợp đã có tài khoản nhưng chưa nhận chi trả cần khẩn trương phối hợp xử lý. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng tổ chức các điểm mở tài khoản lưu động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ.

Công an cấp xã được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt. Việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID phải hoàn thành trước ngày 15/7.

Đối với các sở, ngành: Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung quản lý, xác thực dữ liệu đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp; hướng dẫn mở tài khoản và kiểm tra việc triển khai. Sở Nội vụ rà soát, quản lý nhóm đối tượng chính sách, bảo đảm dữ liệu chi trả chính xác. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật, quản lý đối tượng thuộc lĩnh vực, phối hợp hướng dẫn thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước – Khu vực 7 chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường tuyên truyền, bố trí nhân lực, mạng lưới hỗ trợ người dân mở và sử dụng tài khoản, đồng thời nghiên cứu chính sách ưu đãi đối với các đối tượng thụ hưởng. Sở Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí; phối hợp Kho bạc Nhà nước kiểm soát việc rút tiền mặt, tham mưu lộ trình thực hiện phù hợp.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát huy vai trò xung kích, thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ cao điểm, phối hợp hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản, tích hợp VNeID, đặc biệt hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo tiến độ thực hiện.

Hà Phương