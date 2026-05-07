Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các xã vùng cao biên giới

Ngày 7/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các xã vùng cao biên giới: Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Chanh và Quang Chiểu. Đây là ngày đầu tiên trong chuyến công tác 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9/5 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các xã vùng cao biên giới.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh.

Trong chương trình công tác ngày đầu tiên, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã đến thăm, nắm bắt tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị gồm: các Đồn Biên phòng Trung Lý, Pù Nhi, Quang Chiểu; Trường Phổ thông THCS bán trú Trung Lý; Đảng ủy, UBND, trạm y tế các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Chanh và Quang Chiểu; Trường Mầm non xã Pù Nhi, xã Quang Chiểu; mô hình làng nghề dệt thổ cẩm tại bản Na Chừa; mô hình sản xuất lúa tại bản Pùng; Dự án Trụ sở Công an xã Mường Chanh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra hoạt động tại các Đồn Biên phòng Trung Lý, Pù Nhi, Quang Chiểu; yêu cầu lực lượng biên phòng tiếp tục quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động tại Trạm Y tế xã Nhi Sơn; yêu cầu tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân vùng cao biên giới.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tốt hoạt động của hệ thống chính trị, chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy với người dân xã Mường Chanh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao đổi với giáo viên trường mầm non Pù Nhi về chất lượng dạy và học, chăm sóc trẻ em.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm Trường Phổ thông THCS bán trú Trung Lý và đề nghị địa phương quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm Trường Mầm non Quang Chiểu.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương hai cấp tại xã Mường Chanh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra mô hình sản xuất lúa tại bản Pùng, xã Quang Chiểu; đề nghị địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình nghề truyền thống dệt thổ cẩm tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh; đề nghị địa phương bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc; giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Trường Phổ thông THCS bán trú Trung Lý.

Bí thư Tỉnh ủy Tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho hộ nghèo tại xã Pù Nhi và nhấn mạnh yêu cầu thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái tặng Trường Phổ thông THCS bán trú Trung Lý hệ thống máy lọc nước.

Trong chuyến công tác, đoàn đã trao nhiều phần quà, trang thiết bị phục vụ công tác, dạy học và sinh hoạt cho các cơ quan, đơn vị, trường học và các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại các địa phương.

Minh Hiếu