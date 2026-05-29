Chủ động các phương án ứng phó mưa lớn, lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất

Ngày 29/5, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo dự báo, từ chiều tối và đêm 29/5, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 29/5/2026, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn dốc. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết; kịp thời thông tin đến cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đối với khu vực miền núi, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các địa phương cần rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nếu xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi sát diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP