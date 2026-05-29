Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai”năm 2026

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa và UBND xã Thiết Ống phối hợp tổ chức tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai” năm 2026 cho gần 100 hộ dân, học sinh trên địa bàn.

Sáng 29/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa và UBND xã Thiết Ống phối hợp tổ chức tuyên truyền hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai" năm 2026 cho gần 100 hộ dân, học sinh trên địa bàn.

Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 tại xã Thiết Ống.

Xã Thiết Ống đang có 1 phương tiện chở khách ngang sông phục vụ cho hơn 200 nhân khẩu, học sinh của thôn Thiết Giang và khoảng 30 thuyền gia dụng của người dân trên địa bàn tự trang bị để đánh bắt thủy sản. Vào mùa mưa bão, nguy cơ xảy ra giông lốc, mất an toàn đường thủy khá cao.

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề: “Cộng đồng chung tay, phòng chống thiên tai”, tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin nhanh đến đông đảo người dân xã Thiết Ống các nội dung liên quan về tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; các dấu hiệu nhận biết cảnh báo thiên tai; hướng dẫn cách thức, kỹ năng phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

Mục đích không chỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của toàn xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai, vì sự an toàn của cộng đồng..., mà còn trang bị kỹ năng cho người dân trực tiếp điều khiển thuyền gia dụng, các cháu học sinh nâng cao nhận thức ứng phó với các loại hình thiên tai, phòng tránh tai nạn đường thủy và đuối nước, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, giảm thiểu rủi ro thiên tai gây ra...

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh và Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa đã tổ chức cấp phát áo phao miễn phí cho các cháu học sinh và hộ dân xã Thiết Ống thường xuyên tham gia giao thông bằng đường thủy; yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường thủy, phòng ngừa nguy cơ, rủi ro mất an toàn đường thủy.

    Ứng dụng công nghệ số trong phòng chống thiên tai

    Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác phòng, chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai đang là hướng đi được nhiều địa phương quan tâm. Tại Thanh Hóa, để nâng cao hiệu quả phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, các đơn vị đã chủ động trang bị những thiết bị công nghệ hiện đại, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật. Nhờ đó, công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đã đạt được những kết quả tích cực.

