Tết thiếu nhi ở Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa

Sáng 29/5, Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa phối hợp với Đoàn thanh niên Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, Đoàn thanh niên và Chi hội phụ nữ Công an phường Quảng Phú tổ chức chương trình “Tết thiếu nhi cho em” năm 2026, trao quà cho các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Hiện nay, Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa đang chăm sóc, nuôi dưỡng 97 trẻ, trong đó có 81 em đang ở tại 11 gia đình trong làng, khu lưu xá thanh niên và 16 em đang học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề trong cả nước.

Tại chương trình, Đoàn thanh niên Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã tổ chức khám mắt miễn phí, tư vấn chăm sóc và bảo vệ thị lực cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa là lực lượng nòng cốt tổ chức các hoạt động team building, trò chơi tập thể sôi động, tạo sân chơi bổ ích, vui tươi cho các em nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp cũng đã trao tặng 81 phần quà với tổng trị giá 15,4 triệu đồng tới các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Công an phường Quảng Phú trao quà cho 2 em là con nuôi công an phường đang được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị đối với các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa, góp phần động viên tinh thần, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Trung Hiếu