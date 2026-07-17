Brazil tuyên bố đáp trả thuế quan của Mỹ, khởi kiện lên WTO

Chính phủ Brazil mới đây tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa chính thức đối với Mỹ, sau khi Washington áp thuế bổ sung 25% lên hàng hóa xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời cho biết sẽ kích hoạt Luật Đối ứng và đưa vụ việc ra cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

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Brazil tuyên bố đáp trả thuế quan của Mỹ sau khi Washington áp thuế bổ sung 25% lên hàng hóa xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này. Ảnh minh họa.

Tổng thống Brazil Lula da Silva gọi quyết định của Washington là “một bước lùi đáng tiếc” trong quan hệ song phương. Ông cho biết, nước này sẽ ngay lập tức khởi động các thủ tục theo Luật Đối ứng, văn bản đã được Quốc hội nước này thông qua, đồng thời nối lại tiến trình khiếu kiện tại WTO.

Brazil cũng bác bỏ cơ sở áp thuế của Mỹ, cho rằng Washington không có lý do chính đáng để thực hiện các biện pháp đơn phương. Theo số liệu do Chính phủ Brazil dẫn từ phía Mỹ, trong 15 năm qua, Mỹ đã đạt thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ khoảng 424,5 tỷ USD với Brazil.

Bên cạnh đó, Brasília không công nhận tính hợp pháp của cuộc điều tra thương mại mà Mỹ tiến hành, cho rằng các động thái này không phù hợp với các quy định thương mại đa phương. Chính phủ Brazil cũng bác bỏ những quan ngại của Mỹ liên quan đến hệ thống thanh toán số PIX, quy định quản lý nền tảng số và các vấn đề môi trường, cho rằng những cáo buộc này thiếu cơ sở.

Quyết định áp thuế mới của Mỹ dự kiến có hiệu lực từ ngày 22/7 tới. Sau khi được thực thi, Brazil sẽ trở thành một trong những quốc gia chịu mức thuế phạt thương mại cao nhất từ phía Washington.

Mỹ đạt thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ khoảng 424,5 tỷ USD với Brazil trong 15 năm qua. Ảnh: CNN.

Trước đó, ngày 15/7, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã xác nhận các biện pháp áp thuế trên, dựa trên kết quả cuộc điều tra theo điều 301 của Luật Thương mại Mỹ về các chính sách quản lý của phía Brazil mà Washington cho là gây bất lợi cho hoạt động thương mại của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên tiếng bảo vệ quyết định này, đồng thời cho rằng các nỗ lực đàm phán song phương thời gian qua chưa đạt được sự đồng thuận cần thiết.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.