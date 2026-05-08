Mỹ-Brazil thúc đẩy đối thoại giữa bất đồng về thuế quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/5 đã tiếp Tổng thống Brazil Lula da Silva tại Nhà Trắng, trong bối cảnh quan hệ song phương xuất hiện nhiều bất đồng liên quan thương mại và các vấn đề chính trị - pháp lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Brazil Lula da Silva tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp diễn ra sau khi chính quyền Mỹ áp mức thuế 50% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, đồng thời ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào Thẩm phán Tòa án Tối cao Liên bang Brazil Alexandre de Moraes liên quan việc xử lý các vụ án có liên quan cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - đồng minh chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù không xuất hiện cùng báo giới tại Phòng Bầu dục như kế hoạch ban đầu, hai nhà lãnh đạo đều đánh giá tích cực về cuộc trao đổi kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp với Tổng thống Lula “diễn ra rất tốt đẹp”, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt là thương mại và thuế quan. Theo ông Trump, đại diện hai nước sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm xử lý những nội dung then chốt trong quan hệ kinh tế song phương.

Về phần mình, Tổng thống Lula cho biết hai bên cũng trao đổi về cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và hợp tác an ninh tại khu vực Nam Mỹ. Nhà lãnh đạo Brazil nhấn mạnh việc đối phó các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đòi hỏi sự phối hợp của toàn bộ các quốc gia trong khu vực, đồng thời đề xuất thành lập nhóm công tác chung với sự tham gia của các nước Nam Mỹ.

Mỹ-Brazil thúc đẩy đối thoại giữa bất đồng về thuế quan. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài thương mại, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Tổng thống Lula khẳng định Brazil sẵn sàng mở rộng cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các công ty Mỹ, Đức, Pháp và Trung Quốc tham gia phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản của nước này.

Tuy nhiên, Tổng thống Lula cũng nhấn mạnh Brazil sẵn sàng đối thoại về mọi vấn đề ngoại trừ chủ quyền quốc gia và nền dân chủ. Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Brazil dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Giới quan sát cho rằng cuộc gặp tại Nhà Trắng cho thấy cả Washington và Brasilia đều muốn duy trì đối thoại nhằm kiểm soát bất đồng, tránh để căng thẳng thương mại và chính trị ảnh hưởng sâu hơn tới quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn tại châu Mỹ.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.