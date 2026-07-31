Iraq bác bỏ cáo buộc hỗ trợ Mỹ và Ả Rập Xê Út tiến hành không kích

Chính phủ Iraq đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út, khẳng định Baghdad không phê chuẩn, không được thông báo trước và sẽ không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để tấn công các nước láng giềng.

Người phát ngôn Chính phủ Iraq Hayder al-Aboudi. Ảnh: Channel8.

Theo Hãng thông tấn Iraq (INA), người phát ngôn Chính phủ Iraq Haider al-Aboudi ngày 30/7 cho biết, Hội đồng Bộ trưởng An ninh Quốc gia đã lên án các cuộc không kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền của Iraq.

Ông al-Aboudi nhấn mạnh Chính phủ Iraq luôn cho rằng đối thoại và ngoại giao là con đường duy nhất để ngăn khu vực rơi vào khủng hoảng và leo thang căng thẳng. Ông khẳng định Iraq “đã không và sẽ không” cho phép lãnh thổ của mình trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng, đồng thời nhấn mạnh Baghdad không cấp phép cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các địa điểm hoặc lực lượng bên trong Iraq và cũng không được thông báo trước về chiến dịch này.

Khói bốc lên từ cơ sở lưu trữ dầu mỏ tại Erbil, Iraq, sau vụ tấn công được cho là do máy bay không người lái tiến hành . Ảnh: AFP.

Người phát ngôn Chính phủ Iraq cho biết chuyến thăm Ả Rập Xê Út theo kế hoạch của Thủ tướng Ali al-Zaidi đã bị hoãn sau các cuộc không kích. Ông cũng khẳng định Iraq tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, duy trì quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị với các nước, đồng thời tránh bị cuốn vào các cuộc xung đột trong khu vực.

Theo ông al-Aboudi, các cuộc không kích đã nhằm vào 7 tỉnh của Iraq, khiến hơn 18 thành viên của Lực lượng Động viên Nhân dân (PMF) thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Ông cho hay Baghdad đã đề nghị Ả Rập Xê Út cung cấp bằng chứng cho cáo buộc rằng lãnh thổ Iraq được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Theo kết quả điều tra ban đầu của các ủy ban do Chính phủ Iraq thành lập, chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh cáo buộc trên.

Tuyên bố của Baghdad được đưa ra một ngày sau khi Mỹ và Ả Rập Xê Út tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các mục tiêu tại Iraq. Chính phủ Iraq đã lên án chiến dịch này là hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Về phía Ả Rập Xê Út, Riyadh cho biết các cuộc không kích được thực hiện theo quyền tự vệ quy định tại Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, sau các vụ tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iraq nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch đã được phối hợp với Chính phủ Iraq. Tuy nhiên, Baghdad nhiều lần bác bỏ thông tin này, khẳng định không phê chuẩn và cũng không được thông báo trước về hoạt động quân sự nói trên.

Thanh Hằng

Nguồn: aa.