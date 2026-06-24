Phương Tây công khai chuẩn bị cho xung đột với Nga, Moscow sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các nước phương Tây đang công khai chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga và sử dụng cái gọi là "mối đe dọa từ Nga" để biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quốc phòng. Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, song khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các nước phương Tây đang công khai chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp các học viện quân sự, an ninh và thực thi pháp luật ở Điện Kremlin ngày 23/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng NATO và các nước phương Tây đã chuyển từ việc hỗ trợ Ukraine sang công khai chuẩn bị cho khả năng đối đầu với Nga.

Ông Putin nói: "Giờ đây, họ công khai nói rằng họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến với chúng tôi và tăng mạnh ngân sách quốc phòng", đồng thời cho rằng NATO và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục viện dẫn cái gọi là "mối đe dọa quân sự từ Nga" để thúc đẩy quá trình quân sự hóa.

Theo nhà lãnh đạo Nga, đây là cách thức mà phương Tây nhiều lần áp dụng đối với Moscow. Ông Putin phát biểu: "Trước hết, họ tạo ra các mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi, buộc chúng tôi phải thực hiện các biện pháp tự vệ cần thiết, rồi ngay lập tức cáo buộc chúng tôi mọi tội lỗi để biện minh cho chính sách đối đầu của họ".

Tổng thống Nga cũng nhắc lại rằng Moscow luôn ủng hộ nguyên tắc bảo đảm an ninh bình đẳng và không thể chia cắt đối với mọi quốc gia, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang theo chương trình quốc phòng đã đề ra, trong đó có lực lượng răn đe hạt nhân.

Ông cho biết kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều loại vũ khí mới đã được thử nghiệm trong điều kiện thực chiến, bao gồm các hệ thống thiết bị bay không người lái và vũ khí có độ chính xác cao.

Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga, lực lượng Nga vẫn đang giành lợi thế trên thực địa và "giải phóng từng khu dân cư, từng vùng lãnh thổ." Ảnh: Foreignpolicy

Đề cập đến diễn biến xung đột với Ukraine, Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có những vụ việc liên quan đến trẻ em, đồng thời cho rằng các hành động này chủ yếu hướng tới mục tiêu gây tác động tâm lý đối với xã hội thay vì tạo ra ưu thế trên chiến trường.

Theo Tổng thống Nga, lực lượng Nga vẫn đang giành lợi thế trên thực địa và "giải phóng từng khu dân cư, từng vùng lãnh thổ."

Mặc dù vậy, ông Putin cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine: “Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được tại Istanbul cũng như phù hợp với thực tế trên thực địa”, đồng thời cho rằng những lời kêu gọi hay thư ngỏ không đủ để tạo nền tảng cho tiến trình đàm phán nếu thiếu các điều kiện thực chất.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga với phương Tây tiếp tục gia tăng, trong khi các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra trên nhiều hướng và các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga cũng như Ukraine vẫn tiếp diễn.

Bích Hồng