Nga: Ukraine tự trao lý do cho Ba Lan chặn đường vào EU

Vụ bê bối tước huân chương giữa Ba Lan và Ukraine bất ngờ biến thành “phát súng” chí mạng cho tham vọng gia nhập EU của Kiev. Phía Nga tuyên bố Ukraine đã tự tay dâng lý do cho Warsaw chặn đường vào châu Âu của mình.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS

Bình luận về căng thẳng giữa Balan và Ukraine với tờ Tass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nhận định, phản ứng mang tính “kịch nghệ” của giới chức Kiev trước sự phẫn nộ từ phía Warsaw liên quan đến việc tôn vinh chủ nghĩa phát xít đã vô tình trao cho Ba Lan cơ sở pháp lý để phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nhấn mạnh: "Trước đây, chỉ có ông Yushchenko thể hiện sự ủng hộ dành cho Stepan Bandera (thủ lĩnh lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời Thế chiến II) và cố gắng phong tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine. Giờ đây, cả ông Kuchma và ông Poroshenko cũng công khai gia nhập hàng ngũ này. Hành động phô trương nói trên sẽ sớm trở thành trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine"

Cũng theo ông Miroshnik, sự rạn nứt này đã mang lại lợi thế chính trị cho Warsaw. Phía Nga cho rằng, dù tiến trình gia nhập EU của Ukraine vốn đã gặp nhiều rào cản, nhưng phản ứng cực đoan mới nhất từ Kiev sẽ giúp Ba Lan có lý do chính thức và chính đáng để giải thích lý do tại sao họ không muốn thấy Ukraine hiện diện trong Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định Ba Lan sẽ không dùng quyền phủ quyết tư cách thành viên EU của Ukraine để làm công cụ trả đũa. Ảnh: Anadolu

Ở một diễn biến khác, theo ghi nhận của tờ Kyiv Post, trước tình hình rạn nứt ngày càng trầm trọng, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã phải lên tiếng chỉ trích quyết định tước huân chương của Tổng thống Karol Nawrocki và phản ứng đáp trả của giới chức Kiev, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này “chỉ làm hài lòng ông Putin và gây sốc cho các đồng minh của chúng ta”. Người đứng đầu chính phủ Ba Lan kêu gọi lãnh đạo cả hai nước cần lập tức tập trung vào việc giảm leo thang căng thẳng, thay vì tiếp tục có các hành động kích động lẫn nhau.

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vẫn giữ một quan điểm rõ ràng. Ông chỉ trích mạnh mẽ hành động của Ukraine, nhưng khẳng định Ba Lan sẽ không dùng quyền phủ quyết tư cách thành viên EU của Ukraine để làm công cụ trả đũa

Nhật Lệ