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Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga

Thanh Vân
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(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Ukraine mới đây cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa ở miền tây nước Nga, đồng thời tấn công một cơ sở thông tin liên lạc gần Moscow.

Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga

Quân đội Ukraine mới đây cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa ở miền tây nước Nga, đồng thời tấn công một cơ sở thông tin liên lạc gần Moscow.

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Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga

Ngày 22/6, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo trên mạng xã hội rằng lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa hành trình tại thành phố Voronezh của Nga. Ảnh: Meduza.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 22/6 thông báo trên mạng xã hội rằng, lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa hành trình tại thành phố Voronezh. Theo thông báo, cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không và đã làm suy giảm đáng kể năng lực sản xuất tên lửa của Nga.

Thống đốc khu vực cho biết có 5 người thiệt mạng, song không tiết lộ chính xác các địa điểm hứng chịu vụ tấn công.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận, lực lượng nước này đã tấn công một cơ sở thông tin liên lạc vệ tinh gần Moscow trong đêm 22/6, đồng thời cho biết tại khu vực này đã xuất hiện những cột khói dày đặc.

Trong thời gian gần đây, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí bên trong lãnh thổ Nga và dường như đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo, các lực lượng nước này đã đánh chặn 734 máy bay không người lái của Ukraine. Thị trưởng Moscow cho biết 84 máy bay không người lái đang hướng về thủ đô đã bị bắn hạ. Hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga đưa tin hoạt động hàng không đã bị gián đoạn, trong đó việc cất cánh và hạ cánh bị hạn chế tại các sân bay ở Moscow và một số khu vực khác.

Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga

Ukraine ngày 23-6 cáo buộc Nga tập kích trong đêm vào vùng Zaporizhzhia, Sumy và Kharkov, khiến 6 người bị thương. Ảnh: Reuters.

Ukraine ngày 23-6 cáo buộc Nga tập kích trong đêm vào vùng Zaporizhzhia, Sumy và Kharkov, khiến 6 người bị thương. Thủ đô Kyiv đã phải ban hành cảnh báo không kích và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào nước này.

Thanh Vân

Từ khóa:

#Quân đội Ukraine #Máy bay không người lái #Moscow #Sản xuất #Quân sự #Tên lửa hành trình #cơ sở hạ tầng #Nhà máy #Lực lượng vũ trang #Thông báo

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