Ukraine có thể xem xét lại đề nghị ngừng bắn với Nga

Một quan chức cấp cao của Ukraine vừa cho biết nước này có thể xem xét lại đề nghị ngừng bắn với Nga dọc theo chiến tuyến trên thực địa nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện các hành động thù địch.

Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên hợp quốc ngày 22/6 cho biết nước này có thể xem xét lại đề nghị ngừng bắn với Nga dọc theo chiến tuyến trên thực địa nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện các hành động thù địch. Ảnh: Reuters.

Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên hợp quốc, ông Andrii Melnyk, đưa ra phát biểu trên trong phiên họp kéo dài của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 22/6. Đây là phiên họp thứ sáu được triệu tập trong những tháng gần đây để thảo luận về cuộc xung đột.

Ông Melnyk khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, song nhấn mạnh rằng “sự kiên nhẫn của Ukraine không phải là vô hạn”. Ông cũng cho biết Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết về lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện.

Ông nói: “Nếu Hội đồng Bảo an tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, tôi không thể loại trừ khả năng Ukraine sẽ điều chỉnh và sửa đổi đề nghị của mình. Đề nghị ngừng bắn dọc theo giới tuyến kiểm soát trên thực địa vốn đã là một sự nhượng bộ rất lớn”. Tuy nhiên, ông không nêu thêm chi tiết.

Đại diện Ukraine tại LHQ lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào tu viện lịch sử Pechersk Lavra ở thủ đô Kiev hồi tuần trước. Ảnh: AP.

Ông Melnyk cho rằng Ukraine đã tạo ra sự thay đổi trong cục diện cuộc xung đột, hiện đã bước sang năm thứ năm, thông qua các cuộc tấn công gần đây. Theo ông, khoảng 40% số nhà máy lọc dầu của Nga đã bị hư hại. Cùng với nhiều thành viên khác của Hội đồng Bảo an, ông Melnyk lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào tu viện lịch sử Pechersk Lavra ở thủ đô Kiev hồi tuần trước.

Nga phủ nhận việc tấn công di sản thế giới được UNESCO công nhận này, đồng thời cho rằng vụ việc là do một tên lửa của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất gây ra. Quan điểm này cũng được một quan chức cấp cao của Nga nhắc lại tại phiên họp của Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Moscow cho biết cuộc tấn công của nước này nhằm vào các cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái và đã đánh trúng các mục tiêu này. Phía Ukraine cùng nhiều nước phương Tây cáo buộc Nga đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào tu viện nói trên.

Thanh Vân