Phối hợp liên ngành chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em dịp Hè

Ngày 18/5, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp Hè, mùa mưa bão.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm khiến 2 trẻ nhỏ bị tử vong tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Tạ Toàn /TTXVN)

Trong thời gian gần đây, đã xảy ra các vụ tai nạn, thương tích, đặc biệt là các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng. Bước vào dịp nghỉ Hè và mùa mưa, bão năm 2026, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em, nhất là tại các khu vực sông, suối, ao, hồ, vùng ngập lụt, công trình chứa nước và các địa điểm vui chơi tự phát, chưa bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em theo quy định của pháp luật và các chương trình, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các địa phương cần tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; cảnh báo nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em trong dịp hè và mùa mưa, bão; hướng dẫn kỹ năng an toàn, kỹ năng phòng tránh tai nạn, đuối nước cho trẻ em. Rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em như ao, hồ, sông, suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước; thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng nhắc nhở, cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị có liên quan chỉ đạo tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tạo điều kiện để trẻ em được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích và kỹ năng ứng phó với thiên tai, mưa bão; khuyến khích tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tại vùng thường xuyên xảy ra đuối nước.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, công an, đoàn thanh niên và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác quản lý, giám sát trẻ em trong dịp hè; huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát, nhắc nhở, bảo đảm an toàn cho trẻ em tại gia đình và nơi cư trú.

Ngành y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị trẻ em bị tai nạn, thương tích, đuối nước; tăng cường tập huấn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích, đuối nước cho cán bộ y tế và cộng đồng.

Trong trường hợp khi xảy ra vụ việc trẻ em bị tử vong hoặc bị thương tích nghiêm trọng do tai nạn, đuối nước, đề nghị địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ em; chỉ đạo kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc; thực hiện báo cáo nhanh theo quy định; rút kinh nghiệm và triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa tại địa bàn xảy ra vụ việc.

Các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ em./.

Theo TTXVN