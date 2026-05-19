Không để gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Văn bản nêu rõ, triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số,” Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 3 Nghị quyết theo cơ chế của Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, nhất là Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ đã tích cực, chủ động phối hợp để rà soát, kịp thời đề xuất Chính phủ ban hành các Nghị quyết trên nhằm tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân, doanh nghiệp.

Bảo đảm triển khai đồng bộ thủ tục hành chính đã phân cấp

Để triển khai kịp thời, đồng bộ, thông suốt các Nghị quyết được Chính phủ ban hành, không để gián đoạn việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại 8 Nghị quyết ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026 và các nhiệm vụ:

- Hướng dẫn thi hành 8 Nghị quyết đã được ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục để triển khai các thủ tục hành chính đã phân cấp về địa phương; ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các Nghị quyết của Chính phủ (mục 1 (a) Văn bản số 464/TTg-CĐS ngày 30 tháng 4 năm 2026);

- Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh còn cần phải tiếp tục thực hiện theo Báo cáo số 312/BC-BTP ngày 7 tháng 5 năm 2026 của Bộ Tư pháp (mục 2 Văn bản số 484/TTg-CĐS ngày 9 tháng 5 năm 2026); bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2026; báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5 năm 2026, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi.

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp tại 3 Nghị quyết: số 66.17/2026/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026, số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026, số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026, thời hạn công bố, công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và đầu tư.

Đồng thời, rà soát, ban hành ngay theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung bảo đảm thi hành đồng bộ với các Nghị quyết của Chính phủ; hướng dẫn địa phương bố trí nguồn lực, đào tạo, tập huấn, bảo đảm địa phương tiếp nhận, thực hiện thông suốt các thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền ngay khi quy định có hiệu lực; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai các thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ; hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2026; có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 12 tháng 6 năm 2026, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi.

Tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc do người dân, doanh nghiệp phản ánh

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã cắt giảm, khẩn trương rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh cho người dân; bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với việc cắt giảm ngành nghề, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý, lỗ hổng trong quản lý nhà nước.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nhất là các ngành, nghề đã dự kiến cắt giảm trong quá trình xây dựng, ban hành Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP; phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất trong quá trình sửa đổi Luật Đầu tư năm 2025, bảo đảm thực chất, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý.

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP nhưng các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tương ứng chưa được cắt giảm, đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung; cần phải rà soát, cơ cấu, sắp xếp lại các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong các ngành, nghề này, để tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện, giám sát của người dân, doanh nghiệp cũng như thống nhất trong quá trình áp dụng của các cơ quan quản lý.

Tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ ngay theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc do người dân, doanh nghiệp và các địa phương phản ánh, kiến nghị trong quá trình thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Nghiêm cấm việc quy định thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hoặc các biện pháp quản lý không cần thiết, làm tăng chi phí tuân thủ đối với người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương tiếp nhận, tổ chức triển khai, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trên địa bàn thực hiện ngay các thủ tục hành chính đã được phân cấp theo hướng dẫn của các Bộ, cơ quan trung ương, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn.

Công bố, công khai thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương để triển khai các thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, ngành; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức địa phương và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính được phân cấp.

Tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ ngay theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc do người dân, doanh nghiệp và các xã, phường, đặc khu trên địa bàn phản ánh, kiến nghị trong quá trình thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Không để phát sinh thêm thủ tục gây tăng chi phí cho doanh nghiệp

Bộ Tư pháp thường xuyên đánh giá độc lập kết quả thực hiện 11 Nghị quyết, các văn bản sửa đổi, bổ sung đồng bộ với các Nghị quyết và việc thực hiện nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của các Bộ, cơ quan, địa phương; lồng ghép vào Báo cáo tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính định kỳ hằng tháng; trường hợp có các vấn đề vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý.

Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6 năm 2026 Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan, địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2026, đưa vào áp dụng từ tháng 7 năm 2026.

Nội dung của Đề án phải quy định rõ tiêu chí để đánh giá tính thực chất của việc cắt giảm, đơn giản hóa và cơ chế kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết kể từ thời điểm ban hành 11 Nghị quyết; bảo đảm sự tham gia đánh giá của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương; phát huy vai trò đánh giá độc lập của Bộ Tư pháp và vai trò điều phối của Văn phòng Chính phủ./.

Theo TTXVN