Cựu TNXP nêu gương sáng, làm theo lời Bác

Tháng 5 về, những cựu thanh niên xung phong (TNXP) thời kỳ kháng chiến chống Pháp đang sinh sống trên địa bàn xã Hoằng Hóa, lại bồi hồi nhớ lại kỷ niệm một thời hăng hái đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ.

Cựu TNXP Lê Viết Khích vui vẻ với công việc hàng ngày.

Ông Lê Viết Khích, sinh năm 1935 ở thôn Khang Thọ Hưng mời chúng tôi uống nước, tay vẫn thoăn thắt đan lát. Ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào khi kể về những năm tháng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ và có kỷ niệm đáng nhớ 2 lần được gặp Bác Hồ.

Tháng 1/1954, chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, ông và một số đồng đội trong đơn vị có sức khỏe tốt nên được bổ sung cùng với lực lượng bộ đội đào hào bao vây tập đoàn cứ điểm, làm đường cho bộ đội kéo pháo để thực hiện chiến dịch... Đơn vị của ông đã may mắn được Bác Hồ đến thăm, động viên. "Lần đó, chúng tôi đang làm tại cầu Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn thì Bác đến thăm, thấy chúng tôi nằm không có chiếu, người ghẻ, ngứa... Bác động viên chúng tôi giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn. Bác còn đọc tặng mấy câu thơ: Không có việc gì khó/ chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên. Với TNXP chúng tôi, 4 câu thơ này luôn là kim chỉ nam cho lý tưởng và lẽ sống đến tận bây giờ", ông Khích kể lại.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Khích về quê và đến năm 1968 ông tiếp tục nhập ngũ đơn vị Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 36, Sư 308 tham gia kháng chiến chống Mỹ. Thời điểm này, ông ra Hà Nội huấn luyện 3 tháng để vào Nam chiến đấu. Tại đây, lần thứ 2 ông và đồng đội vinh dự được gặp Bác khi Người đến động viên đơn vị hành quân vào Nam. Bác dặn: “Đi đánh Mỹ, các cháu phải rèn luyện đôi chân và ý chí. Bởi đường hành quân vào miền Nam khá lâu, đến những nơi dừng chân nghỉ phải đào hào trú ẩn”. Ý của Bác là căn dặn phải luôn bảo đảm an toàn tính mạng...

Cùng thời với ông Khích, ông Đỗ Trọng Ơn ở thôn Hà Thái cũng tham gia TNXP kháng chiến chống Pháp. Ông Ơn cũng may mắn được gặp Bác sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ông Ơn kể: "Trong lần chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đưa 8 đồng chí có thành tích xuất sắc của đơn vị được cử đi học tập tại Liên Xô, Trung Quốc tập trung tại an toàn khu để giao cho đơn vị khác tiếp nhận. Chúng tôi ngồi xếp hàng ngay ngắn thì Bác vào. Bác vẫy tay chào, rồi xoa đầu chúng tôi, nói chuyện".

Cựu TNXP Đỗ Trọng Ơn (thứ hai từ trái sang) ôn lại kỷ niệm với cán bộ Hội Cựu TNXP xã và em gái.

“Tuy những lần gặp Bác không được lâu, nhưng lần nào Bác cũng động viên, dặn dò chúng tôi như người cha vậy”. Đó là tâm sự đầy tự hào của ông Khích và ông Ơn. Những lời dặn của Bác đã đi theo các ông suốt năm tháng. Sau kháng chiến chống Pháp, trở về địa phương, các ông miệt mài cống hiến trên mặt trận phát triển kinh tế; xây dựng cuộc sống mới; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tốt các phong trào của xã, thôn. Ông Khích tham gia nhiều vị trí công tác ở xã như chủ nhiệm HTX, Trưởng Công an xã, cán bộ địa chính và Hội Cựu TNXP xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa cũ... Ở vị trí nào ông cũng làm tốt nhiệm vụ được giao. Dù ở tuổi 93, ông vẫn tranh thủ ra đồng hái thuốc lào, đan lát, và luôn nêu gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống vì nghĩa tình đồng đội.

Còn với ông Ơn, sau khi trở về địa phương đã tích cực lao động, sản xuất, cùng vợ chăm lo gia đình, nuôi các con ăn học, trưởng thành. Cả 3 bố con đều là cựu TNXP kháng chiến chống Pháp. Ông Ơn chia sẻ: “Dù sức khỏe yếu, nhưng trí nhớ còn, chúng tôi vẫn luôn dạy bảo con cháu chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình”.

Giữa đời thường, những cựu TNXP năm xưa vẫn giữ vững và phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, nêu cao ý thức, trách nhiệm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ cháu con, được mọi người kính trọng, học tập.