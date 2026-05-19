Khu tưởng niệm Bác Hồ - điểm đến tháng 5

Những ngày tháng 5, Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành đón đông người dân và du khách đến dâng hương, tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Không gian xanh mát, trang nghiêm cùng những tư liệu, hiện vật quý được lưu giữ nơi đây để lại nhiều xúc động với mỗi người khi ghé thăm.

Video: Khu tưởng niệm Bác Hồ - điểm đến giàu giá trị lịch sử ở Thanh Hóa.

Tọa lạc ngay trung tâm hành chính của tỉnh Thanh Hóa, Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành điểm đến văn hóa mang đậm ý nghĩa lịch sử, chính trị và tinh thần đối với người dân xứ Thanh. Không chỉ là nơi tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, nơi đây còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 12.000m2, thể hiện lòng tri ân và sự tôn kính của Đảng bộ, chính quyền cùng Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Giữa không gian xanh mát, yên bình của khu tưởng niệm tạo nên một điểm nhấn văn hóa đặc biệt.

Bước qua cổng khu tưởng niệm, du khách dễ dàng cảm nhận sự trang nghiêm, thanh tĩnh với sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa những hàng cây xanh. Hương hoa thoang thoảng trong khuôn viên càng khiến không gian thêm phần thành kính.

Trong nhà tưởng niệm, tượng Bác Hồ bằng đồng khổ lớn được đặt ở vị trí trung tâm, trang trọng. Nhiều đoàn khách khi đến tham quan đều dừng lại dâng hương, chụp ảnh lưu niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Bên trong khu trưng bày, hàng trăm hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý được lưu giữ cẩn thận, tái hiện sinh động những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Hiện khu tưởng niệm đang lưu giữ hơn 400 hiện vật, hình ảnh và tư liệu với hai chủ đề chính: “Bác Hồ với Thanh Hóa” và “Thanh Hóa làm theo lời Bác”.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Bác nói chuyện với cán bộ, Nhân dân, thăm hỏi học sinh hay động viên lao động sản xuất khiến nhiều người chăm chú theo dõi.

Mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện đều gợi nhắc tình cảm sâu nặng mà Bác dành cho mảnh đất xứ Thanh, đồng thời lưu lại những lời căn dặn để Thanh Hóa phấn đấu trở thành tỉnh “kiểu mẫu”.

Không chỉ là nơi tham quan, tìm hiểu lịch sử, Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là điểm đến quen thuộc của nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trong các hoạt động dâng hương, báo công và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), khu tưởng niệm đã tăng cường chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường và sắp xếp lại không gian trưng bày nhằm phục vụ người dân, du khách đến tham quan, tưởng niệm.

Năm 2018, Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Với giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục sâu sắc, nơi đây đang trở thành điểm đến ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay, mai sau.

Hoàng Đông