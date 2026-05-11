Nhộn nhịp dòng vốn FDI

Những tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Không chỉ gia tăng về quy mô vốn đăng ký, nhiều dự án đang được triển khai với tiến độ tích cực, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư năng động ở địa phương.

Tổng nguồn vốn FDI đã thực hiện đầu tư vào KKTNS đạt khoảng 12,75 tỷ USD.

Trên công trường thi công Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, không khí lao động đang diễn ra khẩn trương. Hàng trăm thiết bị, phương tiện cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân được huy động để triển khai các hạng mục hạ tầng trọng điểm như cải dịch kênh Tân Thành, xây dựng hồ sự cố, hệ thống thu gom nước thải và kè bảo vệ. Chỉ sau gần 2 tháng khởi công, khối lượng thi công đã đạt khoảng 8% giá trị hợp đồng. Đây được xem là bước tiến quan trọng để dự án sớm hình thành khu công nghiệp hiện đại, phục vụ thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ do Tập đoàn Sumitomo triển khai.

Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc điều hành thi công dự án - LICOGI 18.3 cho biết: “Chúng tôi đang tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, với mục tiêu từ đầu quý III sẽ bắt đầu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tiếp tục giao cho các nhà đầu tư thứ cấp triển khai xây dựng nhà máy. Đơn vị mong muốn tiếp tục được bàn giao mặt bằng sạch để bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án theo đúng cam kết với chủ đầu tư".

Nhiều dự án FDI mới, ngay sau khi được chấp thuận chủ trương cũng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm khởi công. Điển hình là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 1 tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS). Dự án do Công ty CP Tập đoàn AnhPhatGroup và 2 nhà đầu tư đến từ Ấn Độ triển khai, được kỳ vọng hình thành trung tâm sản xuất dược phẩm công nghệ cao quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung bộ.

Ông Ramana Murthy, Giám đốc Công ty TNHH Sri Avantika Contractors - một trong hai nhà đầu tư Ấn Độ tham gia dự án, chia sẻ: "Thanh Hóa sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh với hạ tầng giao thông đồng bộ, cảng biển nước sâu, kết nối hàng không thuận lợi và môi trường đầu tư năng động. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị dự án. Sau khi được chấp thuận đầu tư, doanh nghiệp đang tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sớm xúc tiến thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp".

Tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, Nhà máy Intco Medical Việt Nam cũng đang được triển khai với tiến độ tích cực. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.796 tỷ đồng, công suất sản xuất găng tay y tế hơn 30.800 tấn/năm và túi chườm khoảng 2.250 tấn/năm. Hiện dự án đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đạt khoảng 75% khối lượng thi công các hạng mục công trình, sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 11/2027. Đây được xem là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng chuỗi sản xuất công nghiệp phụ trợ và thiết bị y tế tại Thanh Hóa.

Dự án Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam đang tăng tốc hoàn thiện, chuẩn bị vận hành.

Theo Ban Quản lý KKTNS và các khu công nghiệp, lũy kế đến nay riêng KKTNS đã thu hút 25 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 12,882 tỷ USD, vốn thực hiện đạt khoảng 12,753 tỷ USD. Đây là tỷ lệ giải ngân rất cao so với nhiều địa phương trong cả nước, phản ánh tính khả thi và hiệu quả thực chất của các dự án đã được cấp phép. Nhiều dự án quy mô lớn đã đi vào hoạt động và trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh như Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2... Các dự án này không chỉ tạo giá trị sản xuất công nghiệp lớn mà còn đóng góp nguồn thu ngân sách khoảng 30.000 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái dịch vụ, logistics và công nghiệp phụ trợ.

Ngoài KKTNS, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện cũng thu hút 51 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1,29 tỷ USD; tổng vốn thực hiện đạt khoảng 809 triệu USD và hơn 10.142 tỷ đồng. Nhiều khu công nghiệp đang từng bước phát huy hiệu quả, trở thành cực tăng trưởng công nghiệp mới của tỉnh.

Đáng chú ý, bên cạnh các dự án đã đi vào vận hành, Thanh Hóa tiếp tục đón thêm nhiều dự án quy mô lớn đang hoàn thiện thủ tục hoặc nghiên cứu đầu tư. Có thể kể đến Nhà máy Sản xuất vải Billion Union Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 1.750 tỷ đồng chuẩn bị đi vào hoạt động; Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam chuẩn bị vận hành với nhiều sản phẩm nổi tiếng mang thương hiệu Hualian, Hong Guan Kiln và Torch; Dự án Khu Công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa đang được xúc tiến triển khai nhằm đón dòng vốn công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ quốc tế...

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, 4 tháng đầu năm 2026 toàn tỉnh thu hút được 120,6 triệu USD vốn FDI, gấp 4,8 lần so với cùng kỳ. Đây là kết quả đồng bộ từ sự đổi mới từ cải cách thủ tục hành chính, nỗ lực đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của chính quyền địa phương. Việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà Thanh Hóa đang định hướng, chú trọng, sẽ là yếu tố quyết định để Thanh Hóa giữ nhịp tăng trưởng của dòng vốn FDI trong những năm tới.

Bài và ảnh: Tùng Lâm