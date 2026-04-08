Pháp đẩy mạnh hiện diện quân sự tại sườn Đông NATO

Pháp đang đẩy mạnh triển khai lực lượng tới sườn Đông NATO, với việc điều động tiêm kích Rafale áp sát biên giới Nga và mở rộng hoạt động quân sự tại Đông Âu.

Pháp điều động tiêm kích Rafale áp sát biên giới Nga và mở rộng hoạt động quân sự tại Đông Âu. Ảnh: Army Recognition.

Tạp chí Military Watch ngày 7/4 cho biết, Không quân Pháp đã triển khai các tiêm kích Rafale tới căn cứ không quân Siauliai tại Litva, cách lãnh thổ Nga khoảng 130 km, nhằm đảm nhiệm vai trò dẫn đầu nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Từ vị trí này, các máy bay Rafale có khả năng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát không phận và tác chiến tầm xa. Động thái được đánh giá là góp phần tăng cường năng lực răn đe và phản ứng nhanh của NATO tại khu vực sườn Đông.

Song song với hoạt động trên không, Lục quân Pháp đã triển khai xe tăng chủ lực Leclerc tới Romania để tham gia các cuộc diễn tập bắn đạn thật gần biên giới Ukraine, phản ánh cách tiếp cận đa hướng trong việc mở rộng hiện diện quân sự.

Trong những năm gần đây, Pháp gia tăng mức độ tham gia vào các hoạt động quân sự liên quan đến xung đột tại Ukraine, đồng thời triển khai lực lượng không quân và trực thăng tới Trung Đông nhằm đối phó các mối đe dọa an ninh. Cường độ hoạt động cao được cho là đã ảnh hưởng tới mức dự trữ một số loại vũ khí, đặc biệt là tên lửa không đối không.

Ngoài ra, lực lượng Pháp cũng tham gia các hoạt động kiểm soát trên biển, bao gồm việc chặn và kiểm tra tàu chở hàng liên quan đến Nga trên vùng biển quốc tế.

Xe tăng Leclerc của Pháp tham gia cuộc diễn tập “Eagle” của NATO tại thao trường Cincu, Romania. Ảnh: Le Monde.

Về năng lực, Rafale là tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4+, đáp ứng nhiều yêu cầu tác chiến hiện đại nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế so với các dòng tiêm kích tiên tiến hơn. Trong bối cảnh Nga tiếp tục phát triển các tiêm kích thế hệ mới, hiệu quả tác chiến của Rafale trong môi trường cường độ cao đang được giới phân tích quan tâm.

Giới chức quân sự Pháp gần đây cho thấy xu hướng nâng cao mức độ sẵn sàng tác chiến trong những năm tới, đồng thời để ngỏ khả năng mở rộng phạm vi triển khai lực lượng.

Thanh Giang

Nguồn: Military Watch Magazine.