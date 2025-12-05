Phái đoàn HĐBA LHQ thực hiện chuyến thăm hiếm hoi tới Syria

Một phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa có chuyến thăm hiếm hoi tới Syria, đánh dấu sự tiếp xúc cấp cao với chính quyền mới ở Syria kể từ khi họ lên nắm quyền sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024.

Phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Syria vào ngày 4/12/2025, đánh dấu sự hợp tác cấp cao với chính quyền mới ở Syria kể từ khi họ lên nắm quyền sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm 2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin, một phái đoàn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tới Syria ngày 4/12, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của cơ quan này tới quốc gia Trung Đông , chỉ vài ngày trước thời điểm tròn 1 năm chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.

Theo giới chức Syria, phái đoàn đại diện cho tất cả các nước thành viên Hội đồng Bảo an, đã đến thăm một số địa điểm tại thủ đô Damascus và tổ chức các cuộc gặp với nhà lãnh đạo Syria Ahmad al-Sharaa, người đứng đầu ngành ngoại giao Asaad al-Shibani và nhiều quan chức cấp cao khác.

Ông Samuel Zbogar, đại diện thường trực của Slovenia tại Liên Hợp Quốc và là chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 12, phát biểu trong buổi họp báo tại Damascus, Syria, ngày 4 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Kết thúc chuyến thăm, Đại diện thường trực của Slovenia tại LHQ đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 12, ông Samuel Zbogar cho biết tại Damascus rằng, phái đoàn hướng đến mục tiêu “xây dựng lòng tin” và hy vọng chuyến đi này đánh dấu một bước tiến trong nỗ lực đó.

Ông Zbogar lưu ý rằng phái đoàn đã đề cập đến một loạt vấn đề, bao gồm công lý và hòa giải, tính bao trùm trong tiến trình chính trị, đối thoại quốc gia, nhu cầu nhân đạo, phát triển kinh tế, chuyển đổi chính trị, các nỗ lực chống khủng bố và tầm quan trọng của việc ngăn Syria trở thành mối đe dọa đối với các quốc gia khác.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã thống nhất với tổng thống về tầm quan trọng của phát triển kinh tế và tái thiết Syria”. Theo ông Zbogar, phái đoàn cũng đã gặp gỡ các đại diện Liên Hợp Quốc tại Syria và các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi những sự cố gần đây ở vùng duyên hải cũng như tình trạng bạo lực tại tỉnh Sweida.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Syria tiếp tục nỗ lực ổn định tình hình chính trị và thúc đẩy đối thoại quốc gia sau biến động chính trị hồi tháng 12 năm ngoái.

