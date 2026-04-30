Mỹ duy trì phong tỏa Iran đến khi đạt thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran cho đến khi Tehran chấp nhận đạt được một thỏa thuận với Washington về chương trình hạt nhân.

Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang tin Axios ngày 29/4, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng biện pháp phong tỏa hiệu quả hơn so với không kích, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Iran đang tìm cách đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt phong tỏa, song Washington chưa sẵn sàng nhượng bộ.

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng hiện coi việc duy trì phong tỏa là công cụ gây sức ép chính trong đàm phán. Tuy nhiên, ông Trump cũng để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu Iran không nhượng bộ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) được cho là đã chuẩn bị một kế hoạch tấn công “ngắn và mạnh” nhằm phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán. Chiến lược của Washington là kết hợp sức ép kinh tế và khả năng quân sự để buộc Tehran nhượng bộ.

Phản ứng trước động thái này, Iran đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và cảnh báo khả năng đáp trả bằng biện pháp quân sự. Một quan chức an ninh cấp cao Iran cho biết các biện pháp phong tỏa của Mỹ “sẽ sớm vấp phải phản ứng thực tế và chưa từng có”. Quan chức này nhấn mạnh Iran đến nay vẫn kiềm chế nhằm tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao, song cảnh báo nếu phong tỏa tiếp diễn, các hành động đáp trả mang tính trừng phạt sẽ trở nên cần thiết, làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.

Hải quân Mỹ bắt đầu áp đặt phong tỏa từ ngày 13/4 đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran ở hai phía eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Trước đó, Mỹ đã áp đặt phong tỏa tại Eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán với Iran diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong hai ngày 11-12/4 không đạt được thỏa thuận. Động thái này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Chosun daily