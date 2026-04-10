Nhiều quốc gia khuyến cáo sơ tán công dân khỏi Lebanon

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Lebanon tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đã phát đi khuyến cáo công dân rời khỏi nước này hoặc đang khẩn trương xây dựng phương án sơ tán, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân nước mình.

Các quốc gia đang tăng cường các kế hoạch dự phòng để sơ tán công dân khỏi Lebanon. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin quốc tế ngày 10/4, các hoạt động giao tranh và không kích gia tăng tại một số khu vực của Lebanon, trong đó có vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut và khu vực miền Nam, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng dân sự, làm gián đoạn giao thông và đặt ra nhiều rủi ro đối với an toàn của người dân, bao gồm cả công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây.

Trong bối cảnh đó, một số quốc gia đã khuyến cáo công dân hạn chế di chuyển không cần thiết, đồng thời rời Lebanon nếu có điều kiện. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân Mỹ rời Lebanon ngay lập tức do tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng. Khuyến cáo nhấn mạnh nguy cơ bất ổn và khả năng các tuyến bay bị gián đoạn. Chính phủ Australia nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất: “không đi lại”. Khuyến cáo công dân nếu đang ở Lebanon nên rời đi khi còn có thể, do nguy cơ xung đột và gián đoạn hàng không. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Lebanon ngày 9/4 đã chính thức yêu cầu công dân Hàn Quốc đang có mặt tại Lebanon rời khỏi nước này đến nơi an toàn càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, một số chính phủ cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn bị các phương án sơ tán khẩn cấp bằng đường hàng không và đường biển, trong trường hợp tình hình tiếp tục xấu đi.

Một bệnh nhân đang nằm trên giường trong hành lang của Bệnh viện Đại học Rafic Hariri (RHUH) ở thủ đô Beirut của Lebanon. Ảnh: Getty Images.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng bày tỏ quan ngại về tác động của tình hình an ninh đối với hệ thống y tế tại Lebanon, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tránh các hành động có thể ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng y tế và công tác cứu trợ nhân đạo, trong đó có việc di dời dân cư tại các khu vực đông dân ở Beirut. WHO kêu gọi Israel hủy bỏ lệnh sơ tán mà nước này đã ban hành đối với các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, nơi có hai bệnh viện.

Quân đội Israel đã cảnh báo cư dân vùng ngoại ô phía nam Beirut, vốn là thành trì lâu đời của nhóm phiến quân Hezbollah của Lebanon, về các cuộc tấn công sắp xảy ra và yêu cầu họ sơ tán.

Các tổ chức nhân đạo quốc tế cảnh báo, tình trạng leo thang căng thẳng có thể làm gia tăng số người phải rời bỏ nơi cư trú, đồng thời đặt ra áp lực lớn đối với các tuyến đường di chuyển và cửa ngõ xuất cảnh của Lebanon.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ dân thường và đảm bảo an toàn cho công dân nước ngoài tại khu vực.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Smartraveller, Wsls.