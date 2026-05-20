Hungary thúc đẩy thiết lập lại quan hệ với EU và tăng cường hợp tác Trung Âu

Thủ tướng Hungary Péter Magyar ngày 19/5 bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tới Ba Lan, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức hôm 9/5. Chuyến thăm được đánh giá mang ý nghĩa biểu tượng trong bối cảnh chính phủ mới của Hungary tìm cách cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) và thúc đẩy hợp tác khu vực Trung Âu.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar tới Balan. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại thành phố Krakow ở miền Nam Ba Lan, Thủ tướng Magyar cho biết, ông mong muốn thiết lập lại quan hệ giữa Hungary và Ba Lan sau giai đoạn căng thẳng trước đây, đồng thời thúc đẩy một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước. Ông Magyar nhấn mạnh, Hungary cần “trở lại trạng thái bình thường” trong quan hệ với các đối tác châu Âu, cho rằng Budapest và Vacsava có nhiều lợi ích chung để tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và an ninh khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Hungary dự kiến hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại thủ đô Vacsava. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tình hình khu vực, xung đột tại Ukraine, hợp tác năng lượng và quan hệ song phương.

Thủ tướng Péter Magyar cũng kỳ vọng cải thiện quan hệ giữa Hungary và Liên minh châu Âu (EU), qua đó thúc đẩy giải phóng các nguồn vốn từng bị phong tỏa. Đây được xem là mục tiêu tương tự những gì chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk đạt được tại Ba Lan sau khi lên nắm quyền năm 2023.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala và Thủ tướng Hungary Viktor Orban chụp ảnh lưu niệm trước cuộc họp Nhóm Visegrad. Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Hungary đề xuất mở rộng Nhóm Visegrad (V4), gồm Hungary, Ba Lan, CH Séc và Slovakia, theo hướng có thể kết nạp thêm Áo và một số quốc gia khác trong khu vực.

Trước chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Hungary thông báo triệu hồi đại sứ tại Ba Lan và bổ nhiệm đặc phái viên mới, động thái được xem là tín hiệu cải thiện quan hệ song phương.

Giới quan sát nhận định, chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Péter Magyar phản ánh nỗ lực của chính phủ Hungary nhằm tái cân bằng quan hệ với các đối tác châu Âu, đồng thời củng cố vai trò của Budapest trong các cơ chế hợp tác khu vực Trung Âu.

Minh Phương

Nguồn: DWS, Reuters