Công ty TNHH Long Sơn được lựa chọn xem xét cấp phép thăm dò mỏ sét tại phường Bỉm Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Thông báo số 205/TB-UBND ngày 19/5/2026 về kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng ở phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo nội dung thông báo, việc lựa chọn được thực hiện trên cơ sở các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan; đồng thời căn cứ các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và khoáng sản.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 7280/SNNMT-ĐCKS ngày 13/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Long Sơn là đơn vị được xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Loại khoáng sản được thực hiện thăm dò là sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Khu vực thăm dò nằm tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với diện tích khoảng 25,2 ha. Bản đồ và tọa độ khu vực mỏ được gửi kèm theo hồ sơ của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đăng tải công khai thông tin về tổ chức được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò khoáng sản trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan liên quan theo đúng quy định. Đồng thời, Công ty TNHH Long Sơn có trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 2/7/2025 của Chính phủ và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 để Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản theo quy định pháp luật.

