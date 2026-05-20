Nga cảnh báo đáp trả nếu xuất hiện thử hạt nhân

Ngày 20/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Moskva sẽ có biện pháp đáp trả “thích đáng và tương xứng” nếu bất kỳ quốc gia nào tiến hành thử hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục gia tăng liên quan đến các vấn đề an ninh và năng lượng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Ryabkov nhấn mạnh, tình hình hiện nay đòi hỏi cơ sở hạ tầng quốc gia của Nga phải duy trì trạng thái sẵn sàng trong trường hợp Mỹ có các bước đi hướng tới thử nghiệm hạt nhân toàn diện. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Moskva sẽ theo dõi chặt chẽ các động thái liên quan và đưa ra phản ứng tương xứng nếu xuất hiện hoạt động thử hạt nhân từ bất kỳ quốc gia nào.

Một tên lửa hạt nhân của Nga trong cuộc duyệt binh ở Moscow năm 2020. Ảnh: ABC News

Cùng ngày, Anh công bố lệnh cấm nhập khẩu uranium của Nga theo các biện pháp hạn chế thương mại sửa đổi do Bộ Thương mại và Kinh doanh Anh ban hành.

Theo văn bản được công bố, các biện pháp mới không chỉ cấm nhập khẩu uranium của Nga mà còn cấm việc mua bán, cung cấp và vận chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp mặt hàng này. Ngoài ra, lệnh cấm cũng áp dụng đối với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ tài chính, cấp vốn và môi giới liên quan. Các quy định mới có hiệu lực từ ngày 20/5.

Tuy nhiên, phía Anh vẫn đưa ra một số ngoại lệ đối với uranium có nguồn gốc từ Nga. Cụ thể, các hoạt động mua bán, vận chuyển và hỗ trợ kỹ thuật vẫn được phép nếu uranium đó phục vụ duy trì hoạt động của các cơ sở hạt nhân tại nước thứ ba đã đi vào hoạt động trước ngày 20/5/2026.

Ngoại lệ cũng được áp dụng đối với uranium được xuất khẩu từ Nga trước thời điểm các biện pháp mới có hiệu lực và hiện đang được lưu trữ tại nước thứ ba.

Giới quan sát cho rằng, các biện pháp hạn chế mới của Anh phản ánh xu hướng nhiều nước phương Tây tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu hạt nhân từ Nga. Tuy nhiên, Nga hiện vẫn là một trong những quốc gia có vị thế đáng kể trong lĩnh vực làm giàu uranium và cung cấp nhiên liệu hạt nhân trên thế giới. Một số quốc gia châu Âu hiện vẫn sử dụng các lò phản ứng được thiết kế theo công nghệ Nga, khiến quá trình đa dạng hóa nguồn cung cần thêm thời gian và chi phí.

Minh Phương

Nguồn: TASS