Trung Quốc - Nga gia hạn hiệp ước hữu nghị, thúc đẩy hợp tác chiến lược.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 đã tiến hành hội đàm cấp cao tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, trong cuộc gặp được giới quan sát quốc tế đánh giá là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất của năm 2026. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc duy trì đồng thời quan hệ với cả Washington và Moskva.

Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự ngày 20/5. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sau lễ đón chính thức với nghi thức quân đội danh dự, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp hẹp trước khi bước vào phiên hội đàm mở rộng với sự tham gia của các phái đoàn cấp cao hai nước. Nội dung thảo luận tập trung vào ba trụ cột chính: hợp tác năng lượng, phối hợp chiến lược – an ninh và định hình trật tự quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Điểm nhấn quan trọng nhất của cuộc gặp là việc hai bên nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung – Nga ký năm 2001. Đây được xem là nền tảng pháp lý cho quan hệ song phương trong hơn hai thập kỷ qua và là biểu tượng cho sự gắn kết chiến lược giữa Bắc Kinh và Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết khoảng 20 văn kiện hợp tác. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sau cuộc hội đàm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết khoảng 20 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và cơ quan hai nước, trải rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học – công nghệ, truyền thông và phát triển hạ tầng. Lễ ký kết có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao hai bên. Các thỏa thuận tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác thực chất, mở rộng kết nối kinh tế, tăng cường trao đổi khoa học – kỹ thuật và nâng cao hiệu quả phối hợp trong các lĩnh vực quản lý và phát triển.

Giới quan sát quốc tế cho rằng việc ký kết đồng loạt các văn kiện lần này phản ánh xu hướng tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc. Trong bối cảnh môi trường địa chính trị quốc tế biến động, hai bên có xu hướng tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm lợi ích phát triển và duy trì ổn định quan hệ song phương.

Vân Bình

Nguồn: AP, FT, Reuters, Tân Hoa Xã