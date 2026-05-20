IAEA cảnh báo nguy cơ phóng xạ nghiêm trọng sau vụ UAV tấn công nhà máy tại UAE

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi vừa đưa ra cảnh báo, một cuộc tấn công trực diện nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể gây ra hậu quả phóng xạ nghiêm trọng đối với khu vực.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Ảnh: CCTV

Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần cơ sở này, ông Grossi cho rằng tình hình “đặc biệt đáng lo ngại” do đây là một cơ sở hạt nhân đang hoạt động tại Trung Đông.

Ông nhấn mạnh nhà máy Barakah, nằm tại Tiểu vương quốc Abu Dhabi và cách thủ đô UAE khoảng 300 km, hiện chứa hàng nghìn kg vật liệu hạt nhân. Theo người đứng đầu IAEA, nếu cơ sở này bị tấn công trực tiếp, lượng phóng xạ phát tán ra môi trường có thể ở mức rất lớn.

Ông Grossi cũng cảnh báo việc các đường dây cung cấp điện bên ngoài bị phá hủy có thể dẫn tới hư hại lõi lò phản ứng, kéo theo nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng. Trong các kịch bản đó, nhà chức trách có thể buộc phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp như sơ tán người dân, trú ẩn bắt buộc và phát thuốc iod ổn định trong phạm vi hàng trăm km.

Nhà máy Barakah, nằm tại Tiểu vương quốc Abu Dhabi và cách thủ đô UAE khoảng 300 km, hiện chứa hàng nghìn kg vật liệu hạt nhân.

Tổng Giám đốc IAEA cho biết ông sẽ sớm tới khu vực để đánh giá năng lực ứng phó khẩn cấp của các quốc gia liên quan.

Trước đó, giới chức UAE thông báo một vụ cháy đã xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân Barakah hôm 18/5 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng UAE ngày 20/5 cho biết thiết bị bay này xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Hai máy bay không người lái khác bị đánh chặn cùng ngày cũng được xác định phóng đi từ Iraq.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân Liên bang UAE khẳng định vụ việc không ảnh hưởng đến mức độ an toàn hay các hệ thống trọng yếu của nhà máy, đồng thời cho biết toàn bộ các tổ máy vẫn hoạt động bình thường. UAE hiện đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguồn gốc vụ tấn công.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2, kéo theo các đòn đáp trả tại khu vực Vùng Vịnh và tình trạng gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz.

Vân Bình

Nguồn: CCTV