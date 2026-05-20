Phó Tổng thống Mỹ: Xung đột với Iran sẽ không trở thành “cuộc chiến bất tận”

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 19/5 khẳng định, chiến dịch quân sự của Washington nhằm vào Iran sẽ không biến thành một “cuộc chiến bất tận”, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt áp lực ngày càng gia tăng về kinh tế và chính trị do xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters.

Xuất hiện tại cuộc họp báo Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dành gần một giờ trả lời các câu hỏi của báo giới, bảo vệ chính sách của Tổng thống Trump với giọng điệu được đánh giá ôn hòa và tiết chế hơn so với phong cách đối đầu thường thấy của nhà lãnh đạo Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington không có ý định sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài, trong lúc giá nhiên liệu tại Mỹ tiếp tục tăng và dư luận ngày càng lo ngại nguy cơ leo thang quân sự với Iran. Phó Tổng thống Mỹ cho rằng hiện nay là cơ hội để “tái định hình” mối quan hệ kéo dài 47 năm giữa Mỹ và Iran, nhưng nhấn mạnh Washington sẽ không bao giờ chấp nhận một thỏa thuận cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Liên quan đến tác động kinh tế của xung đột Trung Đông, ông Vance thừa nhận chiến sự đã khiến giá dầu tại Mỹ tăng lên, nhưng bày tỏ tin tưởng giá năng lượng sẽ giảm sau khi tình hình được kiểm soát. Ông nhấn mạnh cuộc chiến hiện nay “không phải là một cuộc chiến bất tận” và Mỹ sẽ giải quyết xong rồi rút lui.

Tại cuộc họp báo, ông Vance cũng bác bỏ lo ngại từ châu Âu liên quan kế hoạch điều chỉnh hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan, cho rằng phản ứng của các đồng minh đã bị “thổi phồng quá mức”.

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định chiến dịch quân sự của Washington nhằm vào Iran sẽ không trở thành “cuộc chiến kéo dài”. Ảnh: Muslim Mirror.

Hãng tin Reuters nhận định, phòng họp báo Nhà Trắng đang dần trở thành nơi thể hiện vị thế của các gương mặt được xem là ứng viên tiềm năng kế nhiệm ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2028. Sự xuất hiện của Phó Tổng thống Vance diễn ra khoảng hai tuần sau cuộc họp báo đầu tiên của Ngoại trưởng Marco Rubio, nhân vật đang thu hút nhiều chú ý trên chính trường Mỹ.

Tuy nhiên, khi được một phóng viên gọi là “ứng viên tiềm năng trong tương lai”, ông Vance lập tức bác bỏ, khẳng định ông hiện tập trung hoàn thành tốt vai trò Phó Tổng thống Mỹ.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.