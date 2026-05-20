Israel tấn công Lebanon, ít nhất 22 người thiệt mạng trong 24 giờ

Bất chấp lệnh ngừng bắn 45 ngày vừa được gia hạn, Bộ Y tế Lebanon ngày 19/5 cho biết, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon trong vòng 24 giờ qua đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng trong nâng tổng số người chết kể từ khi giao tranh tái bùng phát ngày 2/3 lên 3.042 người.

Các cuộc không kích dữ dội của Israel đã diễn ra tại miền Nam Lebanon, bao gồm các khu vực như Nabatieh, Bint Jbeil và Tyre, đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, cùng với nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Các cảnh báo sơ tán tiếp tục được Israel đưa ra tại hàng chục thị trấn và làng mạc, trong đó có những khu vực cách xa biên giới, nơi đang là chỗ ở của những người di tản từ các khu vực khác.

Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon hôm 19/5 cho biết, Israel đã bắt giữ 7 người tại thị trấn Rashaya ở miền Nam Lebanon, sau đó đã thả 4 người, trong khi 3 người còn lại đang bị giam giữ tại Israel. Về phần mình, Hezbollah hôm qua tuyên bố đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền Nam Lebanon.

Trong khi đó, Ban tổ chức đoàn tàu viện trợ Gaza ngày 19/5 cáo buộc lực lượng Israel đã nổ súng vào ít nhất hai tàu trong đoàn tàu Global Sumud Flotilla đang trên đường tới Dải Gaza, trước khi chặn toàn bộ 50 tàu và bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động. Tuy nhiên, phía Israel khẳng định không sử dụng đạn thật và không có thương vong.

Bộ Ngoại giao Israel nhấn mạnh, nước này sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào phá vỡ điều mà họ gọi là “lệnh phong tỏa hợp pháp” đối với Gaza, đồng thời mô tả đoàn Global Sumud Flotilla là “chiến dịch tuyên truyền phục vụ Hamas”.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/5 thông báo áp đặt trừng phạt đối với bốn cá nhân liên quan đến đoàn tàu, mô tả đây là tổ chức "thân Hamas." Các nhà hoạt động ủng hộ người Palestine bác bỏ cáo buộc này, khẳng định hoạt động của họ nhằm bảo vệ quyền của người dân Palestine, không liên quan đến Hamas.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tối 19/5 lên án hành động của Israel nhằm vào đoàn viện trợ nhân đạo tới Gaza, kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động đáp trả.

Thanh Giang

Nguồn: Al Jazeera, Reuters.