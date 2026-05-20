Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ thăm Ấn Độ từ ngày 23-26/5

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ thăm Ấn Độ từ ngày 23-26/5 trong chuyến công du chính thức đầu tiên tới nước này kể từ khi nhậm chức.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@AmbasciataUSA.

Theo kế hoạch, ông Rubio sẽ hội đàm với các quan chức cấp cao Ấn Độ về các lĩnh vực an ninh năng lượng, thương mại, quốc phòng và hợp tác chiến lược.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Rubio sẽ thăm các thành phố Kolkata, Agra, Jaipur và thủ đô New Delhi. Ông cũng dự kiến tham dự cuộc họp Ngoại trưởng Bộ tứ (Quad) tại New Delhi ngày 26/5 cùng đại diện Ấn Độ, Australia và Nhật Bản.

Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi cho biết ông Rubio sẽ tham gia các cuộc tiếp xúc cấp cao và các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại khách sạn Lotte New York Palace, bên lề kỳ họp thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ, ngày 22/9/2025. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Ấn Độ đang thúc đẩy củng cố quan hệ song phương sau những căng thẳng thương mại gần đây. Trước đó, Washington từng áp thuế cao đối với một số mặt hàng của Ấn Độ và tăng chi phí đối với hồ sơ xin thị thực H-1B.

Tuy nhiên, hai bên sau đó đã nhất trí thúc đẩy đàm phán một thỏa thuận thương mại mới, hướng tới dỡ bỏ các biện pháp thuế quan. Một phái đoàn của Ấn Độ dự kiến sẽ tới Mỹ trong vài tuần tới để tiếp tục các cuộc thảo luận liên quan.

Thông tin về chuyến thăm trước đó cũng được Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gore đề cập, trong đó cho biết Washington kỳ vọng đạt tiến triển trong một số thỏa thuận quan trọng trong chuyến công du của Ngoại trưởng Rubio.

Trước khi tới Ấn Độ, ông Rubio sẽ tham dự các cuộc thảo luận liên quan NATO tại Thụy Điển, tập trung vào các vấn đề chi tiêu quốc phòng, hợp tác an ninh và chia sẻ trách nhiệm trong liên minh.

Đây cũng là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Rubio kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, cho thấy hai nước tiếp tục coi trọng quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.